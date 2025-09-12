DAX, reAlpha Tech & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|reAlpha Tech
|+25,49 %
|Immobilien
|🥈
|Upexi
|+15,23 %
|Pharmaindustrie
|🥉
|Wolfspeed
|+14,67 %
|Halbleiter
|🟥
|Zinzino Holding (B)
|-7,78 %
|Einzelhandel
|🟥
|Metaplanet
|-11,34 %
|Finanzdienstleistungen
|🟥
|Frequency Electronics
|-13,65 %
|Elektrogeräte
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Q-Gold Resources
|Rohstoffe
|🥈
|Wolfspeed
|Halbleiter
|🥉
|Tilray Brands
|Pharmaindustrie
|Opendoor Technologies
|Informationstechnologie
|Clara Technologies
|Informationstechnologie
|Metaplanet
|Finanzdienstleistungen
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|317
|-
|🥈
|TeamViewer
|82
|Informationstechnologie
|🥉
|Tesla
|55
|Fahrzeugindustrie
|Opendoor Technologies
|49
|Informationstechnologie
|Newron Pharmaceuticals
|32
|Pharmaindustrie
|PUMA
|30
|Freizeit
