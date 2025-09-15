Diese kleineren Aktien könnten noch dieses Jahr große Gewinne einfahren!

Wayfair: "Einer der am stärksten aufgestauten Titel im Internetsektor"

Während die großen US-Indizes von Rekord zu Rekord eilen, schaut Morgan Stanley gezielt auf das andere Ende des Marktes: kleine und mittelgroße Unternehmen mit hohen Chancen auf Kursgewinne. Laut einer aktuellen Analyse des US-Instituts zählen Wayfair, Cinemark und Lionsgate zu den interessantesten Werten im aktuellen Umfeld.

Der Online-Möbelhändler Wayfair könnte laut Morgan Stanley einer der größten Profiteure eines fallenden Zinsumfelds und einer Stabilisierung am US-Immobilienmarkt sein. Das Institut nennt in seinem Bull Case ein Kursziel von 130 US-Dollar – ein Aufwärtspotenzial von rund 44 Prozent gegenüber dem jüngsten Schlusskurs.

"Mit einer bevorstehenden Zinssenkungsrunde und Anzeichen einer Bodenbildung im Wohnungsmarkt erscheint Wayfair als einer der am stärksten aufgestauten Titel im Internetsektor", schreibt Morgan Stanley. Analyst Simeon Gutman sieht das zweite Quartal 2024 als Wendepunkt seit seiner Hochstufung im Januar.

Während 18 Analysten die Aktie mit "Strong Buy" oder "Buy" bewerten, votieren ebenfalls 18 für "Halten". Die Papiere sind seit Jahresbeginn bereits um 103 Prozent gestiegen.

Cinemark: "Das Ende des Kinos ist stark übertrieben"

Auch beim Kinobetreiber Cinemark zeigt sich Morgan Stanley optimistisch. Das Kursziel liegt bei 35 US-Dollar – rund 24 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Der jüngste Einbruch an den US-Kinokassen – laut New York Times der schwächste Sommer seit 1981 (bereinigt um Inflation und ohne Covid-Effekte) – lässt Anleger zweifeln. Doch Benjamin Swinburne, Leiter der US-Medienforschung bei Morgan Stanley, widerspricht: "Der Tod des Kinos ist stark übertrieben." Er rechnet damit, dass sich die Stimmung im vierten Quartal 2025 und im Geschäftsjahr 2026 dreht.

Für 2025 prognostiziert er ein Box-Office-Volumen von 11 Milliarden US-Dollar – zurück auf dem Niveau von 2019. Neue Franchises und Originalfilme sollen den Besucherstrom ankurbeln.

Die Cinemark-Aktie liegt seit Jahresbeginn 9 Prozent im Minus, legte jedoch in dieser Woche um 8,9 Prozent zu – beflügelt vom Horrorfilm "The Conjuring: Last Rites", der das zweiterfolgreichste Horror-Startwochenende der Kinokette darstellte.

Lionsgate: "Reiner Film- und TV-Player nach Starz-Abspaltung"

Als drittes nennt Morgan Stanley das Film- und TV-Studio Lionsgate. Nach der Abspaltung von Starz sieht das Institut eine klare Fokussierung auf das Kerngeschäft und steigende Normalerträge in einem sich konsolidierenden Medienmarkt.

Die Bank verweist auf eine prall gefüllte Kinoplanung: Neben "The Long Walk" (Stephen-King-Adaption, 95 Prozent Rotten-Tomatoes-Wertung vor Start) stehen ein "Michael"-Biopic (April 2026), ein "Hunger Games"-Prequel (November 2026) und "The Passion of the Christ" Teil eins (März 2027) auf dem Programm.

Auch im TV-Bereich rechnet Morgan Stanley mit einer Verdoppelung der ausgelieferten Serien im kommenden Jahr. Das unterstreiche Lionsgates Position als starker Drittanbieter von Premium-Content. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn leicht im Minus.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



