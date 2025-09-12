    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBilfinger AktievorwärtsNachrichten zu Bilfinger

    AKTIE IM FOKUS

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bilfinger brechen aus Konsolidierung aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Bilfinger-Aktien steigen um 2,5% auf 93,25 Euro.
    • Rückkehr über 50-Tage-Linie stärkt mittelfristigen Trend.
    • Aktienwert seit Jahresbeginn hat sich nahezu verdoppelt.
    AKTIE IM FOKUS - Bilfinger brechen aus Konsolidierung aus
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Bilfinger haben am Freitag spürbar angezogen und sind damit aus ihrer jüngsten Korrekturphase ausgebrochen. Am Nachmittag legten sie 2,5 Prozent auf 93,25 Euro zu und gehörten zu den stärksten Werten im MDax der mittelgroßen Unternehmen. Außerdem näherten sie sich wieder ihrem Mitte August erreichten Rekordhoch bei 98,00 Euro.

    Vor dem Wochenende sprangen die Papiere des Industriedienstleisters zurück über die 50-Tage-Linie als charttechnischem Indikator für den mittelfristigen Trend, mit der sie im Wochenverlauf bereits gerungen hatten. Zudem setzten sie sich deutlicher von der 21-Tage-Durchschnittslinie nach oben ab, einem kurzfristigen Trendindikator.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    32.170,61€
    Basispreis
    2,18
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    28.241,31€
    Basispreis
    2,04
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Seit Jahresbeginn haben die Bilfinger-Aktien ihren Wert etwa verdoppelt. Das Unternehmen profitiert auch von der Aussicht auf eine Modernisierung der deutschen Infrastruktur sowie den Bau neuer Gaskraftwerke, rund um deren Wartung und Betrieb das Unternehmen Dienstleistungen anbietet./niw/mis

    Bilfinger

    +2,85 %
    +1,34 %
    -4,62 %
    +18,21 %
    +96,12 %
    +192,08 %
    +413,56 %
    +135,31 %
    +99,68 %
    ISIN:DE0005909006WKN:590900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie

    Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,36 % und einem Kurs von 93,35 auf Tradegate (12. September 2025, 16:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um +1,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bilfinger bezifferte sich zuletzt auf 3,53 Mrd..

    Bilfinger zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der Bilfinger Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -25,37 %/+11,94 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bilfinger - 590900 - DE0005909006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bilfinger. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Bilfinger brechen aus Konsolidierung aus Die Aktien von Bilfinger haben am Freitag spürbar angezogen und sind damit aus ihrer jüngsten Korrekturphase ausgebrochen. Am Nachmittag legten sie 2,5 Prozent auf 93,25 Euro zu und gehörten zu den stärksten Werten im MDax der mittelgroßen …