DMEGC Solar wird von S&P Global als Tier-1-Lieferant für PV-Module gelistet

Die Liste basiert auf transparenten, datengestützten und langfristig glaubwürdigen Benchmarks, die darauf abzielen, führende Anbieter von sauberen Technologien zu identifizieren, die sich in Schlüsselbereichen wie Marktanteil, Finanzkraft und Nachhaltigkeit auszeichnen. Das Tier-1-Rating hilft nicht nur den Technologieherstellern, sich in einer hart umkämpften Branche zu profilieren, sondern dient auch als wichtige Referenz für Entwickler und Käufer, die zuverlässige Partner suchen.

Als erste Tier-1-Liste für saubere Technologien, die von S&P veröffentlicht wurde, unterscheidet sich das Bewertungssystem von herkömmlichen Rankings, die sich auf eng gefasste Metriken oder nicht offengelegte Methoden stützen. Stattdessen steht eine umfassende Bewertung im Vordergrund, bei der geprüft wird, ob die Unternehmen strenge, objektive und klare Kriterien erfüllen. Die Bewertung für das Jahr 2025 umfasst vier zentrale Segmente der sauberen Energietechnologie: Photovoltaikmodule, Wechselrichter, Windturbinen und Batteriespeichersysteme. Die Hersteller weltweit wurden anhand von sechs Schlüsseldimensionen bewertet, darunter Marktpräsenz und -anteil, Gesamtkapazität und globale Diversifizierung, finanzielle Leistung und Nachhaltigkeitskennzahlen. Um als Tier 1 eingestuft zu werden, muss ein Unternehmen sowohl die absoluten Schwellenwerte als auch den Branchendurchschnitt in den meisten Dimensionen übertreffen, was die hohen Standards des Ratings hinsichtlich Strenge und Konsistenz widerspiegelt.

Die Photovoltaik-Produktlieferungen von DMEGC Solar erreichten in der ersten Jahreshälfte 2025 13,4 GW, ein deutlicher Zuwachs von 64 % gegenüber dem Vorjahr, womit das Unternehmen seine Position unter den zehn weltweit führenden Modulherstellern behauptet. Neben dem Tier-1-Ranking von S&P hat das Unternehmen auch das Bloomberg New Energy Tier-1- und das SMM Tier-1-Ranking. Die Module der Infinity RT-Serie von DMEGC Solar, die für ihre herausragende Zuverlässigkeit, ihr umfassendes Produktportfolio und ihren hohen Wirkungsgrad bekannt sind, wurden mit den Auszeichnungen RETC Overall Highest Achiever und Kiwa PVEL PV Module Top Performer geehrt. Sie bestehen auch die strenge VKF-Hagelschutzzertifizierung und die angesehene DIBt-Zertifizierung. In der Wood Mackenzie-Rangliste der globalen Solarmodulhersteller für 2025 ist DMEGC Solar auf den fünften Platz vorgerückt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2771700/DMEGC_Solar_Listed_as_S_P_Global_s_Tier_1_PV_Module_Supplier.jpg

