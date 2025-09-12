Von Klarna bis Mistral: Europas Tech-Sektor zündet!

Einen Tag später folgte die nächste Nachricht: Das niederländische Chipunternehmen ASML bestätigte, die 1,7 Milliarden Euro schwere Serie-C-Runde des französischen KI-Unternehmens Mistral anzuführen. Mit einer Bewertung von 11,7 Milliarden Euro hat sich der Marktwert von Mistral binnen eines Jahres mehr als verdoppelt. Das Start-up gilt als Konkurrent von OpenAI und Anthropic.

Der europäische Technologiesektor hat in dieser Woche gleich mehrere Schlaglichter gesetzt. Am Dienstag kündigte das in London ansässige Start-up ElevenLabs an, Mitarbeitern den Verkauf von Anteilen in einer Zweitplatzierungsrunde zu ermöglichen. Der Unternehmenswert des KI-Spezialisten verdoppelte sich damit auf 6,6 Milliarden US-Dollar.

Am Donnerstag schließlich feierte der Zahlungsdienstleister Klarna seinen lang erwarteten Börsengang an der New Yorker Börse. Die Serie positiver Schlagzeilen hat die Hoffnung neu entfacht, dass Europa eine Technologiebranche etablieren kann, die es mit den USA und Asien aufnehmen könnte.

"Dies begann vor 25 Jahren, als wir die ersten Anzeichen eines europäischen Technologie-Ökosystems sahen", sagte Suranga Chandratillake, Partner bei Balderton Capital, zu CNBC. Zwar habe es Rückschläge wie die Finanzkrise 2008 oder den Markteinbruch wegen der Covid-Pandemie gegeben, doch jedes Mal sei das Ökosystem stärker zurückgekehrt.

Auch Jan Hammer von Index Ventures sieht Fortschritte. "Vor zehn Jahren gab es kein einziges europäisches Start-up mit einem Wert von über 50 Milliarden US-Dollar; heute gibt es mehrere", erklärte er. Europäische Firmen seien zunehmend global aufgestellt, statt lediglich den US-Markt ins Visier zu nehmen.

Trotzdem bleiben strukturelle Probleme bestehen. Der europäische Markt sei stark fragmentiert, und Pensionsfonds investieren im internationalen Vergleich wenig in Risikokapital. Niklas Zennström, Gründer von Atomico, sagte:

"Es gibt wirklich nichts, was europäische Technologieunternehmen daran hindert, zu wachsen und groß zu werden. Allerdings gibt es einige Bedingungen, die dies erschweren. Wir haben immer noch keinen Binnenmarkt."

Mit Initiativen wie "EU Inc", die einen paneuropäischen Rechtsrahmen schaffen wollen, soll dieser Nachteil abgebaut werden. Für Investoren wie Amy Nauikoas von Anthemis sind die jüngsten Entwicklungen dennoch ermutigend. "Makroökonomische Verwerfungen begünstigen immer unternehmerische Disruption und Innovation in der Frühphase", sagte sie. Angesichts der Kapitalverschiebungen aus den USA könnte mehr Geld nach Europa fließen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



