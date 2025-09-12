Verdächtiger am späten Donnerstagabend gefasst

OREM (dpa-AFX) - Der Tatverdächtige im Fall des getöteten rechten US-Aktivisten Charlie Kirk ist nach Angaben des republikanischen Gouverneurs von Utah, Spencer Cox, am späten Donnerstagabend (Ortszeit) gefasst worden. "Wir haben ihn", sagte er bei einer Pressekonferenz.

Demnach wandte sich ein Familienmitglied des Tatverdächtigen am Donnerstag an einen Freund der Familie. Dieser habe wiederum dem Büro eines Sheriffs die Information weitergegeben, dass der Tatverdächtige gestanden oder angedeutet habe, dass er die Tat begangen habe.