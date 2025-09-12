Trump: Tatverdächtiger im Fall Kirk wahrscheinlich gefasst

(Im vorletzten Satz des Leadabsatzes wurde korrigiert, dass der Hinweis aus dem Umfeld des Tatverdächtigen kam)

OREM (dpa-AFX) - Nach dem tödlichen Angriff auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk ist US-Präsident Donald Trump zufolge "mit hoher Wahrscheinlichkeit" der Tatverdächtige gefasst worden. Er sei in Gewahrsam, sagte der Republikaner im Sender Fox News. Alle hätten großartige Arbeit geleistet, lobte Trump. Jemand, der dem Tatverdächtigen sehr nahe gestanden habe, habe zu der Festnahme beigetragen, sagte Trump. Er kündigte weitere Details zu einem späteren Zeitpunkt an.

Zuletzt hatte die Bundespolizei FBI mit Hochdruck nach dem Schützen gesucht. Die Behörde veröffentlichte dazu eine Videosequenz und weitere Fotos. Mehr als 7.000 Tipps gingen nach den offiziellen Angaben ein. Fast 200 Befragungen seien erfolgt. Eine mögliche Tatwaffe wurde in einem Wald entdeckt. Der Schütze könnte laut Berichten von einem Dach auf Kirk geschossen haben.