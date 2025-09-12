Konsolidierung der Produktionskapazitäten / WERIT setzt strategische Neuausrichtung fort und bündelt Produktion in Deutschland

Altenkirchen (ots) - Der Kunststoffverarbeiter WERIT setzt den laufenden

Transformationsprozess stringent fort und bündelt seine Kräfte in Deutschland am

Stammsitz Altenkirchen sowie am Standort Buchholz in Rheinland-Pfalz. Im Rahmen

der strategischen Neuausrichtung des Traditionsunternehmens wird das Werk am

Standort Ottendorf bei Dresden geschlossen.



Ekkehard Schneider, Sprecher der Gesellschafterversammlung von WERIT, erklärt:

"Wir haben die Entscheidung, das Werk in Ottendorf nicht fortzuführen,

sorgfältig abgewogen, um die langfristige Ausrichtung und Wettbewerbsfähigkeit

des Unternehmens gewährleisten zu können. Wir nehmen unsere unternehmerische

Verantwortung wahr und bündeln unsere Produktionskapazitäten in Altenkirchen und

Buchholz. Wir danken allen Mitarbeitenden in Ottendorf für ihren langjährigen,

engagierten Einsatz."





Kerstin Dorn, CEO der WERIT-Standorte in Deutschland, betont: "Um WERIT

erfolgreich in die Zukunft führen zu können, haben wir vor einem Jahr einen

umfassenden Transformationsprozess gestartet. Wir erneuern WERIT ganzheitlich,

um unserem Anspruch als führender Kunststoffverarbeiter auch in den nächsten

Jahrzehnten gerecht werden zu können und unseren Kunden hochwertige Produkte zu

attraktiven Konditionen bieten zu können."



Jüngste Neuerung bei WERIT ist die im Frühjahr 2025 gegründete Business Unit

Rekonditionierung: Dort bündelt WERIT seine Kompetenz in Sachen

Kreislaufwirtschaft und setzt neue Maßstäbe in der Wiederverwertung von

Großverpackungen wie etwa sogenannter IBC- (Intermediate Bulk Container)

Kunststoffbehälter.



Über WERIT



Das Familienunternehmen WERIT mit mehr als 600 Mitarbeitenden in ganz Europa ist

ein renommierter Hersteller von hochwertigen Verpackungslösungen für

verschiedenste Branchen und einem umfassenden Produktsortiment in der Haus- und

Gebäudetechnik. Bereits vor 75 Jahren hat sich der Gründer Dr. Helmhold

Schneider mit innovativer Weitsicht als Problemlöser für individuelle

Kundenanforderungen verstanden. Dies führt das gesamte Team WERIT in den zwei

Hauptgeschäftsfeldern Industrieverpackungen und Gebäudetechnik fort - gemäß

unserem Selbstverständnis: WERIT - We'r it.



