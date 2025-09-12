Kunststoffverarbeiter WERIT
Konsolidierung der Produktionskapazitäten / WERIT setzt strategische Neuausrichtung fort und bündelt Produktion in Deutschland
Altenkirchen (ots) - Der Kunststoffverarbeiter WERIT setzt den laufenden
Transformationsprozess stringent fort und bündelt seine Kräfte in Deutschland am
Stammsitz Altenkirchen sowie am Standort Buchholz in Rheinland-Pfalz. Im Rahmen
der strategischen Neuausrichtung des Traditionsunternehmens wird das Werk am
Standort Ottendorf bei Dresden geschlossen.
Ekkehard Schneider, Sprecher der Gesellschafterversammlung von WERIT, erklärt:
"Wir haben die Entscheidung, das Werk in Ottendorf nicht fortzuführen,
sorgfältig abgewogen, um die langfristige Ausrichtung und Wettbewerbsfähigkeit
des Unternehmens gewährleisten zu können. Wir nehmen unsere unternehmerische
Verantwortung wahr und bündeln unsere Produktionskapazitäten in Altenkirchen und
Buchholz. Wir danken allen Mitarbeitenden in Ottendorf für ihren langjährigen,
engagierten Einsatz."
Kerstin Dorn, CEO der WERIT-Standorte in Deutschland, betont: "Um WERIT
erfolgreich in die Zukunft führen zu können, haben wir vor einem Jahr einen
umfassenden Transformationsprozess gestartet. Wir erneuern WERIT ganzheitlich,
um unserem Anspruch als führender Kunststoffverarbeiter auch in den nächsten
Jahrzehnten gerecht werden zu können und unseren Kunden hochwertige Produkte zu
attraktiven Konditionen bieten zu können."
Jüngste Neuerung bei WERIT ist die im Frühjahr 2025 gegründete Business Unit
Rekonditionierung: Dort bündelt WERIT seine Kompetenz in Sachen
Kreislaufwirtschaft und setzt neue Maßstäbe in der Wiederverwertung von
Großverpackungen wie etwa sogenannter IBC- (Intermediate Bulk Container)
Kunststoffbehälter.
Über WERIT
Das Familienunternehmen WERIT mit mehr als 600 Mitarbeitenden in ganz Europa ist
ein renommierter Hersteller von hochwertigen Verpackungslösungen für
verschiedenste Branchen und einem umfassenden Produktsortiment in der Haus- und
Gebäudetechnik. Bereits vor 75 Jahren hat sich der Gründer Dr. Helmhold
Schneider mit innovativer Weitsicht als Problemlöser für individuelle
Kundenanforderungen verstanden. Dies führt das gesamte Team WERIT in den zwei
Hauptgeschäftsfeldern Industrieverpackungen und Gebäudetechnik fort - gemäß
unserem Selbstverständnis: WERIT - We'r it.
Pressekontakt:
Astrid Bath
mailto:astrid.bath@werit.eu
Telefon: +49 2681 807-175
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177433/6116715
OTS: WERIT GmbH & Co. KG
