    Kunststoffverarbeiter WERIT

    Konsolidierung der Produktionskapazitäten / WERIT setzt strategische Neuausrichtung fort und bündelt Produktion in Deutschland

    Altenkirchen (ots) - Der Kunststoffverarbeiter WERIT setzt den laufenden
    Transformationsprozess stringent fort und bündelt seine Kräfte in Deutschland am
    Stammsitz Altenkirchen sowie am Standort Buchholz in Rheinland-Pfalz. Im Rahmen
    der strategischen Neuausrichtung des Traditionsunternehmens wird das Werk am
    Standort Ottendorf bei Dresden geschlossen.

    Ekkehard Schneider, Sprecher der Gesellschafterversammlung von WERIT, erklärt:
    "Wir haben die Entscheidung, das Werk in Ottendorf nicht fortzuführen,
    sorgfältig abgewogen, um die langfristige Ausrichtung und Wettbewerbsfähigkeit
    des Unternehmens gewährleisten zu können. Wir nehmen unsere unternehmerische
    Verantwortung wahr und bündeln unsere Produktionskapazitäten in Altenkirchen und
    Buchholz. Wir danken allen Mitarbeitenden in Ottendorf für ihren langjährigen,
    engagierten Einsatz."

    Kerstin Dorn, CEO der WERIT-Standorte in Deutschland, betont: "Um WERIT
    erfolgreich in die Zukunft führen zu können, haben wir vor einem Jahr einen
    umfassenden Transformationsprozess gestartet. Wir erneuern WERIT ganzheitlich,
    um unserem Anspruch als führender Kunststoffverarbeiter auch in den nächsten
    Jahrzehnten gerecht werden zu können und unseren Kunden hochwertige Produkte zu
    attraktiven Konditionen bieten zu können."

    Jüngste Neuerung bei WERIT ist die im Frühjahr 2025 gegründete Business Unit
    Rekonditionierung: Dort bündelt WERIT seine Kompetenz in Sachen
    Kreislaufwirtschaft und setzt neue Maßstäbe in der Wiederverwertung von
    Großverpackungen wie etwa sogenannter IBC- (Intermediate Bulk Container)
    Kunststoffbehälter.

    Über WERIT

    Das Familienunternehmen WERIT mit mehr als 600 Mitarbeitenden in ganz Europa ist
    ein renommierter Hersteller von hochwertigen Verpackungslösungen für
    verschiedenste Branchen und einem umfassenden Produktsortiment in der Haus- und
    Gebäudetechnik. Bereits vor 75 Jahren hat sich der Gründer Dr. Helmhold
    Schneider mit innovativer Weitsicht als Problemlöser für individuelle
    Kundenanforderungen verstanden. Dies führt das gesamte Team WERIT in den zwei
    Hauptgeschäftsfeldern Industrieverpackungen und Gebäudetechnik fort - gemäß
    unserem Selbstverständnis: WERIT - We'r it.

    Pressekontakt:

    Astrid Bath
    mailto:astrid.bath@werit.eu
    Telefon: +49 2681 807-175

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177433/6116715
    OTS: WERIT GmbH & Co. KG




