Nato reagiert auf russische Luftraumverletzungen
Für Sie zusammengefasst
- NATO startet Initiative zum Schutz der Ostflanke.
- Luftraumverletzungen durch Russland als Auslöser.
- Pressekonferenz mit Rutte und Oberbefehlshaber Grynkewich.
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Nato startet nach den mutmaßlich vorsätzlichen Luftraumverletzungen durch Russland eine neue Initiative zum Schutz der Ostflanke. Das teilte Generalsekretär Mark Rutte in einer Pressekonferenz mit dem Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa, Alexus Grynkewich, mit./aha/DP/mis
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen