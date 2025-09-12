    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    EBA-Chef Campa kündigt Rücktritt an

    Für Sie zusammengefasst
    • Campa kündigt Rücktritt als EBA-Chef zum Januar an.
    • EBA plant reibungslosen Übergang zur neuen Führung.
    • EBA wurde 2011 gegründet, sitzt jetzt in Paris.

    PARIS (dpa-AFX) - Der Chef der Europäischen Bankenaufsicht EBA, José Manuel Campa, hat seinen Rücktritt angekündigt. Beim letzten Aufsichtsratstreffen habe Campa mitgeteilt, zu Ende Januar seinen Posten zu verlassen, teilte eine Sprecherin der Behörde mit. Die EBA werde alle angemessenen Schritte veranlassen, um einen reibungslosen Übergang bis zur Ernennung eines neuen Vorsitzenden zu ermöglichen.

    Die EBA (European Banking Authority) war 2011 gegründet worden und hatte ihren Sitz zunächst in London, inzwischen in Paris. Campa ist seit März 2019 der Vorsitzende der EBA. Im vergangenen Jahr war sein Mandat um weitere fünf Jahre bis Mai 2029 verlängert worden./rbo/DP/mis





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
