Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 12.09.2025

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.643,88USD pro Feinunze und notiert damit +0,27 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 42,18USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,54 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,51USD und verzeichnet ein Plus von +1,86 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,36USD und verzeichnet ein Plus von +1,77 %.