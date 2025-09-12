RBC stuft BBVA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Das Übernahmeangebot der spanischen Großbank für Banco Sabadell sei grundsätzlich ausreichend attraktiv für die Aktionäre des Konkurrenten, schrieb Benjamin Toms in einer am Freitag vorliegenden Studie. Um eine niedrige Annahmequote zu vermeiden, dürfte BBVA das Angebot aber noch nachbessern./niw/laVeröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 09:13 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 09:13 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 16,27EUR auf Tradegate (12. September 2025, 17:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Benjamin Toms

Analysiertes Unternehmen: BBVA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 17,50

Kursziel alt: 17,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

