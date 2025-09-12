RBC stuft BBVA auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Das Übernahmeangebot der spanischen Großbank für Banco Sabadell sei grundsätzlich ausreichend attraktiv für die Aktionäre des Konkurrenten, schrieb Benjamin Toms in einer am Freitag vorliegenden Studie. Um eine niedrige Annahmequote zu vermeiden, dürfte BBVA das Angebot aber noch nachbessern./niw/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 09:13 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 09:13 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 16,27EUR auf Tradegate (12. September 2025, 17:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Benjamin Toms
Analysiertes Unternehmen: BBVA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 17,50
Kursziel alt: 17,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
