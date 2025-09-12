Aktien Frankfurt Schluss
Dax beendet 'gebrauchte Woche' kaum bewegt
- Dax verliert 0,02% und bleibt in Konsolidierungsphase.
- Geopolitische Unsicherheiten belasten Anlegerstimmung.
- Gewinnmitnahmen vor Fed-Zinsentscheidung beobachtet.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag richtungslos gezeigt. Der Dax verlor letztlich 0,02 Prozent auf 23.698,15 Punkte. Damit legte er auf Wochensicht knapp ein halbes Prozent zu. Insgesamt bleibt der Leitindex nach seinem starken Lauf bis Anfang Juli aber in einer Konsolidierungsphase. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen ging 0,10 Prozent höher mit 30.175,16 Zählern ins Wochenende.
Aus Sicht von Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets hat der Dax eine "gebrauchte Woche" hinter sich. Während die US-Börsen von Zinssenkungsfantasie und überraschend positiven Nachrichten aus dem Technologiesektor auf Rekordhöhen getragen worden seien, trete der Dax auf der Stelle. Hauptgrund dafür sei geopolitische Unsicherheit sowohl im Nahen Osten als auch mit Blick auf das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum. "Hier lauert einiges Eskalationspotenzial, von dem Anleger ungern auf dem falschen Fuß erwischt werden wollen, sollte es freigesetzt werden", so Molnar.
Marktexperte Andreas Lipkow stellte eine "ausgemachte Tendenz für Gewinnmitnahmen" fest. Vor wichtigen Großereignissen wie der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Handelswoche scheuten die Anleger das Risiko.
Sinkende Zinsen gelten am Markt bereits als sichere Sache. Unklar ist aber noch, ob die Fed nach schwachen Daten vom heimischen Arbeitsmarkt und erwartungsgemäßen Inflationszahlen möglicherweise einen großen Zinsschritt macht.
Die US-Aktienmärkte legten nach ihrer jüngsten Rekordjagd vor dem Wochenende eine Atempause ein. Zum europäischen Handelsschluss verlor der Dow Jones Industrial rund ein halbes Prozent.
Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,07 Prozent im Plus mit 5.390,71 Punkten. Der britische FTSE 100 bewegte sich ebenfalls kaum, der Schweizer SMI büßte 0,8 Prozent ein.
Unternehmensseitig schob eine Kaufempfehlung der UBS die zuletzt schwächeren Aktien der Hannover Rück um 3,6 Prozent an die Dax-Spitze. Laut UBS-Analyst Will Hardcastle hinkte der Rückversicherer jüngst anderen Branchentiteln hinterher, obwohl sich die Ertragsstabilität von Hannover Rück im aktuellen Preisumfeld auszahlen dürfte. Für die Aktien von Munich Re ging es derweil zwei Prozent aufwärts.
Die Titel von Nordex litten auch am Freitag unter einer drohenden Verschlechterung politischer Rahmenbedingungen für Erneuerbare Energien in Deutschland. Sie rutschten auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli ab und verloren am MDax-Ende letztlich 3,2 Prozent. Für das laufende Jahr steht aber immer noch ein Kursplus von gut 72 Prozent zu Buche.
Die Aktien von Siltronic schnellten dank KI-Fantasie als Spitzenreiter im SDax um 7,1 Prozent nach oben. MWB-Analyst Abed Jarad verwies auf den südkoreanischen Chipkonzern SK Hynix , der die Massenproduktion neuer Breitbandspeicherchips für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz angekündigt habe. Das sei auch für die Erholungsstory von Siltronic entscheidend.
Die Aktien von Eckert & Ziegler profitierten leicht von einer optimistischen Analystenstimme und gewannen 0,4 Prozent. Alexander Galitsa von Hauck Aufhäuser Investment Banking stufte den Strahlen- und Medizintechnikkonzern von "Hold" auf "Buy" hoch. Eine Studie des Pharmaunternehmens Telix im Prostata-Krebsbereich könne die Nachfrage nach bestimmten Generatoren von Eckert & Ziegler steigern./niw/mis
--- Von Nicklas Wolf, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 17,34 auf Tradegate (12. September 2025, 17:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -2,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 69,76 Mrd..
Münchener Rück zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 579,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 485,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 650,00EUR was eine Bandbreite von -9,18 %/+21,72 % bedeutet.
Gereitzt hätte mich long schon im Dax bei der eindrucksvollen Rally im Dow. Aber mein Vorbereitung gestern abend hat mich umgestimmt und Blanco hat es richtig formuliert.
Allerdings finde ich jeden trade eine Herausforderung die man nicht so eben aus dem Ärmelschüttelt. Für Anmerkungen und Begründungen habe ich immer ein offenes Ohr.[/quote]
Genauso ist es auch... Trading ist durchaus Arbeit, nicht wirklich zum reinen Hobby geeignet.
Eine gewisse Einarbeitung in die CT und Psychologie der Börse sollte einem vor dem Einsatz von echtem Geld nicht zuviel sein.
Zielführende Anmerkungen und Hinweise gibt es hier leider kaum noch. Jahrelange Schaumschlägerei und Selbstinszenierung einiger weniger haben da leider nachhaltigen Schaden angerichtet und die meisten echten content Geber vertrieben.
Trotzdem, lies den morgendlichen Magnus, schau auf die Charts von watertaxi (die beiden als Beispiel), beim Rocco Gräfe kann man immer mal reingucken, ebenso bei Markus Fugmann und das wichtigste -> gleiche all diesen Input mit deinen eigenen Ideen ab. Irgendwas "blind" zu übernehmen, bringt niemanden weiter und wird keinen dauerhaften Erfolg mit sich bringen.
Der Index ist von der unteren Kanalkante gestern nach oben gedreht und kämpft am 100er retrace, ob er oben weiter laufen oder alternativ wieder zurück in den Kanal, um unten tiefere Tageskurse zu generieren. Meine Indikatoren, bezogen auf den SK gestern Abend, zeigen bullische Signale. Somit wäre heute ein Handel im Bereich zwischen dem 100er und dem 138iger wahrscheinlich. IG taxt aktuell den Markt bei 23730 rum, das liegt im Kanal und lässt das "Grün" etwas blasser werden. Es juckt vor 8 mit den cfds anzufangen, könnte aber gewinnmildernde Resultate zur Folge haben. Schaue mir das um 0800 an, allerdings kann ich den Markt heute nicht begleiten, weil ich on the road gehe. Bis 0930 versuche ich ein Tankefrühstück für 2 zu "verdienen"...........
PS: RWE steckt fest, um bullisch zu werden bedarf es nun einen Stundenkurs > 36,02€