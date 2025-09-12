    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck

    Der Börsen-Tag

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Internationale Börsen im Minus: TecDAX und Dow Jones führen Verluste an

    An den internationalen Börsen dominieren heute leichte Verluste, während einige Unternehmen dennoch positive Akzente setzen. Besonders der TecDAX und der Dow Jones zeigen Schwächen.

    Der Börsen-Tag - Internationale Börsen im Minus: TecDAX und Dow Jones führen Verluste an
    Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials

    Entwicklung der Indizes

    Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit leichte Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 23.699,25 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,24%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, notiert bei 30.191,56 Punkten und liegt damit 0,14% im Minus. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, steht bei 16.562,65 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von 0,06%. Der TecDAX, der sich auf Technologiewerte konzentriert, notiert bei 3.564,34 Punkten und hat mit einem Minus von 0,41% den größten Verlust unter den deutschen Indizes. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine negative Tendenz. Der Dow Jones Industrial Average steht bei 45.899,26 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,46%. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, notiert bei 6.582,90 Punkten und weist mit einem Minus von 0,04% den geringsten Rückgang unter den betrachteten Indizes auf. Insgesamt zeigt sich an den internationalen Börsen ein leichter Abwärtstrend, wobei der TecDAX und der Dow Jones die größten Verluste hinnehmen müssen, während der SDAX und der S&P 500 vergleichsweise stabil bleiben.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Spitzenreiter sind Hannover Rück mit einem Plus von 3.48%, gefolgt von Airbus, das um 2.89% zulegte. Münchener Rück schloss mit einem Anstieg von 1.88%.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnete die Commerzbank einen Rückgang von 1.73%, während Bayer um 2.29% fiel. Heidelberg Materials war mit einem Minus von 2.60% der größte Verlierer im DAX.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX führt Bilfinger mit einem Anstieg von 2.86%, gefolgt von Aurubis mit 2.49% und IONOS Group, das um 2.24% zulegte.

    MDAX Flopwerte

    HelloFresh verzeichnete den größten Rückgang mit -3.14%, gefolgt von HENSOLDT mit -3.34% und Nordex, das um -3.49% fiel.

    SDAX Topwerte

    Die SDAX-Spitzenreiter sind SILTRONIC AG mit einem beeindruckenden Plus von 4.02%, gefolgt von Friedrich Vorwerk Group mit 2.80% und Salzgitter, das um 2.62% zulegte.

    SDAX Flopwerte

    PVA TePla fiel um 2.01%, während Stabilus mit -2.04% und ProSiebenSat.1 Media mit einem Rückgang von 6.76% die größten Verlierer im SDAX waren.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX führt erneut SILTRONIC AG mit 4.02%, gefolgt von IONOS Group mit 2.24% und TeamViewer, das um 2.13% zulegte.

    TecDAX Flopwerte

    Elmos Semiconductor fiel um 1.55%, während HENSOLDT und Nordex mit -3.34% und -3.49% ebenfalls zu den Verlierern zählten.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones sind Microsoft mit 2.04%, Apple mit 1.79% und Unitedhealth Group mit 1.09% die besten Performer.

    Dow Jones Flopwerte

    Sherwin-Williams fiel um 1.98%, Cisco Systems um 2.09% und Nike (B) verzeichnete einen Rückgang von 2.68%.

    S&P 500 Topwerte

    Die Topwerte im S&P 500 sind Warner Bros. Discovery (A) mit einem Anstieg von 14.87%, gefolgt von Tesla mit 5.41% und Micron Technology, das um 3.91% zulegte.

    S&P 500 Flopwerte

    FICO (Fair Isaac Corporation) fiel um 3.40%, während Stanley Black & Decker und Teradyne mit -3.45% und -3.93% ebenfalls zu den größten Verlierern zählten.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Börsen-Tag Internationale Börsen im Minus: TecDAX und Dow Jones führen Verluste an An den internationalen Börsen dominieren heute leichte Verluste, während einige Unternehmen dennoch positive Akzente setzen. Besonders der TecDAX und der Dow Jones zeigen Schwächen.