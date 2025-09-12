Der Börsen-Tag
Internationale Börsen im Minus: TecDAX und Dow Jones führen Verluste an
An den internationalen Börsen dominieren heute leichte Verluste, während einige Unternehmen dennoch positive Akzente setzen. Besonders der TecDAX und der Dow Jones zeigen Schwächen.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit leichte Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 23.699,25 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,24%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, notiert bei 30.191,56 Punkten und liegt damit 0,14% im Minus. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, steht bei 16.562,65 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von 0,06%. Der TecDAX, der sich auf Technologiewerte konzentriert, notiert bei 3.564,34 Punkten und hat mit einem Minus von 0,41% den größten Verlust unter den deutschen Indizes. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine negative Tendenz. Der Dow Jones Industrial Average steht bei 45.899,26 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,46%. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, notiert bei 6.582,90 Punkten und weist mit einem Minus von 0,04% den geringsten Rückgang unter den betrachteten Indizes auf. Insgesamt zeigt sich an den internationalen Börsen ein leichter Abwärtstrend, wobei der TecDAX und der Dow Jones die größten Verluste hinnehmen müssen, während der SDAX und der S&P 500 vergleichsweise stabil bleiben.
DAX TopwerteDie DAX-Spitzenreiter sind Hannover Rück mit einem Plus von 3.48%, gefolgt von Airbus, das um 2.89% zulegte. Münchener Rück schloss mit einem Anstieg von 1.88%.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnete die Commerzbank einen Rückgang von 1.73%, während Bayer um 2.29% fiel. Heidelberg Materials war mit einem Minus von 2.60% der größte Verlierer im DAX.
MDAX TopwerteIm MDAX führt Bilfinger mit einem Anstieg von 2.86%, gefolgt von Aurubis mit 2.49% und IONOS Group, das um 2.24% zulegte.
MDAX FlopwerteHelloFresh verzeichnete den größten Rückgang mit -3.14%, gefolgt von HENSOLDT mit -3.34% und Nordex, das um -3.49% fiel.
SDAX TopwerteDie SDAX-Spitzenreiter sind SILTRONIC AG mit einem beeindruckenden Plus von 4.02%, gefolgt von Friedrich Vorwerk Group mit 2.80% und Salzgitter, das um 2.62% zulegte.
SDAX FlopwertePVA TePla fiel um 2.01%, während Stabilus mit -2.04% und ProSiebenSat.1 Media mit einem Rückgang von 6.76% die größten Verlierer im SDAX waren.
TecDAX TopwerteIm TecDAX führt erneut SILTRONIC AG mit 4.02%, gefolgt von IONOS Group mit 2.24% und TeamViewer, das um 2.13% zulegte.
TecDAX FlopwerteElmos Semiconductor fiel um 1.55%, während HENSOLDT und Nordex mit -3.34% und -3.49% ebenfalls zu den Verlierern zählten.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones sind Microsoft mit 2.04%, Apple mit 1.79% und Unitedhealth Group mit 1.09% die besten Performer.
Dow Jones FlopwerteSherwin-Williams fiel um 1.98%, Cisco Systems um 2.09% und Nike (B) verzeichnete einen Rückgang von 2.68%.
S&P 500 TopwerteDie Topwerte im S&P 500 sind Warner Bros. Discovery (A) mit einem Anstieg von 14.87%, gefolgt von Tesla mit 5.41% und Micron Technology, das um 3.91% zulegte.
S&P 500 FlopwerteFICO (Fair Isaac Corporation) fiel um 3.40%, während Stanley Black & Decker und Teradyne mit -3.45% und -3.93% ebenfalls zu den größten Verlierern zählten.
