    16. Internationales Tourismusfestival der Drei-Schluchten-Region am Jangtsekiang in Yichang, China, eröffnet

    Beijing (ots/PRNewswire) - Die Eröffnungsfeier des "16. China Yangtze River
    Three Gorges International Tourism Festival" fand am 6. September in Yichang in
    der zentralchinesischen Provinz Hubei statt.

    Die Veranstaltung wird gemeinsam von der Volksregierung der Provinz Hubei sowie
    der Volksregierung der Stadt Chongqing ausgerichtet sowie von der Abteilung für
    Kultur und Tourismus der Provinz Hubei, der Kommission für Kultur und
    Tourismusentwicklung der Stadt Chongqing sowie der Volksregierung der Stadt
    Yichang organisiert.

    Im Anschluss an die Eröffnungszeremonie wurde eine kulturelle Aufführung für das
    Publikum veranstaltet, bei der 15 künstlerische Darbietungen, darunter Gesang
    und Tanz, kurze Dramen, Instrumentaldarbietungen sowie chinesisches Kung Fu,
    gezeigt wurden. Die Aufführung beinhaltete innovative Elemente wie virtuelle
    KI-Moderatoren und Lasereffekte, um dem Publikum ein intensives Erlebnis zu
    bieten.

    Wie durchsickerte, werden während des Festivals einige Veranstaltungen
    stattfinden, darunter ein Drei-Schluchten-Tourismus-Karneval und ein Festival
    der besonderen Esskultur. Die "Hubei Three Gorges Cultural Tourism Group" wird
    mehrere Initiativen starten, um die Öffentlichkeit durch Kulturtourismus zu
    fördern. Außerdem werden der erste Wettbewerb für kulinarische Fähigkeiten und
    eine Lebensmittelmesse veranstaltet.

    Seit seiner Gründung im Jahr 2010 wurde das "China Yangtze River Three Gorges
    International Tourism Festival" jedes Jahr abwechselnd von Hubei und Chongqing
    ausgerichtet. Es hat sich zu einem renommierten kulturtouristischen Ereignis
    entwickelt, welches den Einfluss der Drei Schluchten als touristische Marke
    deutlich erhöht.

