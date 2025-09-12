Xinhua Silk Road
16. Internationales Tourismusfestival der Drei-Schluchten-Region am Jangtsekiang in Yichang, China, eröffnet
Beijing (ots/PRNewswire) - Die Eröffnungsfeier des "16. China Yangtze River
Three Gorges International Tourism Festival" fand am 6. September in Yichang in
der zentralchinesischen Provinz Hubei statt.
Die Veranstaltung wird gemeinsam von der Volksregierung der Provinz Hubei sowie
der Volksregierung der Stadt Chongqing ausgerichtet sowie von der Abteilung für
Kultur und Tourismus der Provinz Hubei, der Kommission für Kultur und
Tourismusentwicklung der Stadt Chongqing sowie der Volksregierung der Stadt
Yichang organisiert.
Im Anschluss an die Eröffnungszeremonie wurde eine kulturelle Aufführung für das
Publikum veranstaltet, bei der 15 künstlerische Darbietungen, darunter Gesang
und Tanz, kurze Dramen, Instrumentaldarbietungen sowie chinesisches Kung Fu,
gezeigt wurden. Die Aufführung beinhaltete innovative Elemente wie virtuelle
KI-Moderatoren und Lasereffekte, um dem Publikum ein intensives Erlebnis zu
bieten.
Wie durchsickerte, werden während des Festivals einige Veranstaltungen
stattfinden, darunter ein Drei-Schluchten-Tourismus-Karneval und ein Festival
der besonderen Esskultur. Die "Hubei Three Gorges Cultural Tourism Group" wird
mehrere Initiativen starten, um die Öffentlichkeit durch Kulturtourismus zu
fördern. Außerdem werden der erste Wettbewerb für kulinarische Fähigkeiten und
eine Lebensmittelmesse veranstaltet.
Seit seiner Gründung im Jahr 2010 wurde das "China Yangtze River Three Gorges
International Tourism Festival" jedes Jahr abwechselnd von Hubei und Chongqing
ausgerichtet. Es hat sich zu einem renommierten kulturtouristischen Ereignis
entwickelt, welches den Einfluss der Drei Schluchten als touristische Marke
deutlich erhöht.
