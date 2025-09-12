16. Internationales Tourismusfestival der Drei-Schluchten-Region am Jangtsekiang in Yichang, China, eröffnet

Beijing (ots/PRNewswire) - Die Eröffnungsfeier des "16. China Yangtze River

Three Gorges International Tourism Festival" fand am 6. September in Yichang in

der zentralchinesischen Provinz Hubei statt.



Die Veranstaltung wird gemeinsam von der Volksregierung der Provinz Hubei sowie

der Volksregierung der Stadt Chongqing ausgerichtet sowie von der Abteilung für

Kultur und Tourismus der Provinz Hubei, der Kommission für Kultur und

Tourismusentwicklung der Stadt Chongqing sowie der Volksregierung der Stadt

Yichang organisiert.





Im Anschluss an die Eröffnungszeremonie wurde eine kulturelle Aufführung für das

Publikum veranstaltet, bei der 15 künstlerische Darbietungen, darunter Gesang

und Tanz, kurze Dramen, Instrumentaldarbietungen sowie chinesisches Kung Fu,

gezeigt wurden. Die Aufführung beinhaltete innovative Elemente wie virtuelle

KI-Moderatoren und Lasereffekte, um dem Publikum ein intensives Erlebnis zu

bieten.



Wie durchsickerte, werden während des Festivals einige Veranstaltungen

stattfinden, darunter ein Drei-Schluchten-Tourismus-Karneval und ein Festival

der besonderen Esskultur. Die "Hubei Three Gorges Cultural Tourism Group" wird

mehrere Initiativen starten, um die Öffentlichkeit durch Kulturtourismus zu

fördern. Außerdem werden der erste Wettbewerb für kulinarische Fähigkeiten und

eine Lebensmittelmesse veranstaltet.



Seit seiner Gründung im Jahr 2010 wurde das "China Yangtze River Three Gorges

International Tourism Festival" jedes Jahr abwechselnd von Hubei und Chongqing

ausgerichtet. Es hat sich zu einem renommierten kulturtouristischen Ereignis

entwickelt, welches den Einfluss der Drei Schluchten als touristische Marke

deutlich erhöht.



