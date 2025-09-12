Besonders beachtet!
Moderna Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 12.09.2025
Am heutigen Handelstag muss die Moderna Aktie bisher Verluste von -6,98 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Moderna Aktie.
Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.
Moderna Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.09.2025
Am heutigen Handelstag musste die Moderna Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,98 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Moderna Aktionäre einen Verlust von -10,20 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um +4,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,14 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -43,68 % verloren.
Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,01 % geändert.
Moderna Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,34 %
|1 Monat
|-1,14 %
|3 Monate
|-10,20 %
|1 Jahr
|-70,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Moderna-Aktie, die sich nahe einem Tiefpunkt befindet. Investoren warten auf die Zulassung eines Phase 3-Kandidaten, um zurückzukehren. Zudem wird ein Rückgang der Short-Positionen beobachtet, was auf eine mögliche Stabilisierung hindeutet. Analystenberichte und Fortschritte bei neuen Impfstoffen könnten als Katalysatoren für eine positive Kursentwicklung dienen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.
Informationen zur Moderna Aktie
Es gibt 389 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,90 Mrd.EUR wert.
Moderna Aktie jetzt kaufen?
Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.