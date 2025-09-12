100-jähriges Jubiläum der Fusion von Skoda und Laurin & Klement (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Mladá Boleslav (ots) - > Am 12. September 1925 fusionierte der
    Automobilhersteller Laurin & Klement aus Mladá Boleslav mit dem Industriekonzern
    Skoda aus Pilsen

    > Die Fusion löste eine Phase rasanten Wachstums aus, unterstützt durch
    erhebliche Investitionen in Entwicklung, Fertigung und Vertrieb; seit 1995
    kennzeichnet die Bezeichnung Laurin & Klement die höchsten Ausstattungsvarianten
    von Skoda

    > Die Integration in den Volkswagen Konzern im Jahr 1991 gab Skoda den Anstoß
    für Modernisierung, Innovation und globale Expansion und prägt die Marke bis
    heute

    Als das in Mladá Boleslav ansässige Unternehmen Laurin & Klement 1925 sein
    30-jähriges Bestehen und 20 Jahre Automobilproduktion feierte, schloss es sich
    mit dem Industriekonzern Skoda zusammen. Unter der Marke Skoda startete der
    starke strategische Partner ein ehrgeiziges Investitionsprogramm, führte die
    Fließbandfertigung ein, transferierte Spitzentechnologien, brachte eine neue
    Welle von Modellen auf den Markt und stärkte die Position der Marke im In- und
    Ausland. Seit 1995 tragen die Top-Ausstattungsvarianten von Skoda die
    Bezeichnung Laurin & Klement. Die Philosophie von Laurin & Klement - basierend
    auf Innovation, Präzision und Leidenschaft für Mobilität - ist nach wie vor ein
    wesentlicher Bestandteil der DNA der Marke.

    Die Geschichte des Ingenieurbüros mit Sitz in Pilsen reicht bis ins Jahr 1859
    zurück. Zehn Jahre später wurde es vom Ingenieur Emil Skoda übernommen. Unter
    seiner Führung und unter seinem Namen entwickelte sich das Unternehmen zum
    größten Industrieunternehmen in Österreich-Ungarn und arbeitete auch mit dem
    Automobilhersteller Laurin & Klement zusammen. In den 1920er Jahren gerieten
    beide Unternehmen infolge des Ersten Weltkriegs und des Zusammenbruchs
    traditioneller Märkte in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Im Jahr 1924 wurde die
    L&K-Fabrik in Mladá Boleslav zudem durch einen verheerenden Brand beschädigt.
    Václav Laurin und Václav Klement beschlossen daher, einen starken strategischen
    Partner zu suchen.

    Zu dieser Zeit beschäftigte L&K 1.125 Mitarbeiter, während Skoda Plze? mehr als
    30.000 Mitarbeiter hatte. Die Automobilproduktion war jedoch limitiert und
    konzentrierte sich hauptsächlich auf die Lizenzfertigung von britischen
    Sentinel-Dampflastwagen und Hispano-Suiza-Luxusautos. Im Gegensatz zu anderen in
    Betracht gezogenen Optionen garantierte die Fusion mit Skoda Plze? die
    Fortsetzung der unabhängigen Automobilentwicklung und -produktion in Mladá
    Boleslav.

    Am 20. Juli 1925 genehmigten die Hauptversammlungen beider Unternehmen die
    Fusion, wobei die Aktien im Verhältnis 2:1 (L&K/Skoda) getauscht wurden. Der
    entscheidende Tag kam am 12. September 1925, als das Innenministerium seine
    Zustimmung erteilte. Laurin & Klement wurde am 29. Dezember offiziell aus dem
    Handelsregister gestrichen, aber sein traditionelles Logo erschien weiterhin
    neben dem Namen Skoda auf den bis August 1925 eingeführten Modellen. Der
    Automobilhersteller aus Mladá Boleslav ging deutlich gestärkt aus der Fusion
    hervor. Diese Widerstandsfähigkeit wurde bald durch die sich abzeichnende
    Weltwirtschaftskrise auf die Probe gestellt. Die Verbindung zum Hauptsitz in
    Pilsen wurde 1945 durch die Verstaatlichung gewaltsam getrennt.

    Laurin & Klement heute

    Obwohl Laurin & Klement offiziell als unabhängiger Hersteller aus dem
    Handelsregister gelöscht wurde, verbleiben die Rechte an der legendären Marke -
    einschließlich ihres ikonischen Jugendstil-Logos - bei Skoda Auto. Kunden finden
    es in den höchsten Ausstattungsvarianten von Skoda wieder. Eine Tradition, die
    1995 mit dem Skoda Felicia Laurin & Klement begann, der mit Lederausstattung,
    dunkelblauer Lackierung mit Perleffekt, 13-Zoll-Leichtmetallrädern im Retro-Stil
    und vielem mehr aufwartete. Wichtige Modelle aus der L&K-Ära inspirieren die
    Designer von Skoda Auto bis heute, während Skoda Motorsport stolz auf seine
    Rennerfolge seit 1901 aufbaut. Auch der neue Bürokomplex des Unternehmens trägt
    den Namen Laurin & Klement Kampus. Die Zahlen sprechen für sich: Vor einem
    Jahrhundert produzierten 1.800 Mitarbeiter 833 Autos. Im Jahr 1991 bauten 16.974
    Skoda Mitarbeiter 172.074 Autos. Im vergangenen Jahr lieferte Skoda mit weltweit
    rund 40.000 Mitarbeitern mehr als 926.000 Fahrzeuge an Kunden in aller Welt aus.
    In diesem Jahr bauten Schüler der Skoda Auto Berufsschule einen Skoda Superb
    Combi zu einem Begleitfahrzeug für Radrennen um. Sein Name, L&K 130
    (https://www.skoda-media.de/pmappen/25013//) , und sein besonderes Design
    erinnern ebenfalls an die 130-jährige Geschichte von Skoda Auto.

