100-jähriges Jubiläum der Fusion von Skoda und Laurin & Klement (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Am 12. September 1925 fusionierte der

Automobilhersteller Laurin & Klement aus Mladá Boleslav mit dem Industriekonzern

Skoda aus Pilsen



> Die Fusion löste eine Phase rasanten Wachstums aus, unterstützt durch

erhebliche Investitionen in Entwicklung, Fertigung und Vertrieb; seit 1995

kennzeichnet die Bezeichnung Laurin & Klement die höchsten Ausstattungsvarianten

von Skoda





> Die Integration in den Volkswagen Konzern im Jahr 1991 gab Skoda den Anstoß

für Modernisierung, Innovation und globale Expansion und prägt die Marke bis

heute



Als das in Mladá Boleslav ansässige Unternehmen Laurin & Klement 1925 sein

30-jähriges Bestehen und 20 Jahre Automobilproduktion feierte, schloss es sich

mit dem Industriekonzern Skoda zusammen. Unter der Marke Skoda startete der

starke strategische Partner ein ehrgeiziges Investitionsprogramm, führte die

Fließbandfertigung ein, transferierte Spitzentechnologien, brachte eine neue

Welle von Modellen auf den Markt und stärkte die Position der Marke im In- und

Ausland. Seit 1995 tragen die Top-Ausstattungsvarianten von Skoda die

Bezeichnung Laurin & Klement. Die Philosophie von Laurin & Klement - basierend

auf Innovation, Präzision und Leidenschaft für Mobilität - ist nach wie vor ein

wesentlicher Bestandteil der DNA der Marke.



Die Geschichte des Ingenieurbüros mit Sitz in Pilsen reicht bis ins Jahr 1859

zurück. Zehn Jahre später wurde es vom Ingenieur Emil Skoda übernommen. Unter

seiner Führung und unter seinem Namen entwickelte sich das Unternehmen zum

größten Industrieunternehmen in Österreich-Ungarn und arbeitete auch mit dem

Automobilhersteller Laurin & Klement zusammen. In den 1920er Jahren gerieten

beide Unternehmen infolge des Ersten Weltkriegs und des Zusammenbruchs

traditioneller Märkte in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Im Jahr 1924 wurde die

L&K-Fabrik in Mladá Boleslav zudem durch einen verheerenden Brand beschädigt.

Václav Laurin und Václav Klement beschlossen daher, einen starken strategischen

Partner zu suchen.



Zu dieser Zeit beschäftigte L&K 1.125 Mitarbeiter, während Skoda Plze? mehr als

30.000 Mitarbeiter hatte. Die Automobilproduktion war jedoch limitiert und

konzentrierte sich hauptsächlich auf die Lizenzfertigung von britischen

Sentinel-Dampflastwagen und Hispano-Suiza-Luxusautos. Im Gegensatz zu anderen in

Betracht gezogenen Optionen garantierte die Fusion mit Skoda Plze? die

Fortsetzung der unabhängigen Automobilentwicklung und -produktion in Mladá

Boleslav.



Am 20. Juli 1925 genehmigten die Hauptversammlungen beider Unternehmen die

Fusion, wobei die Aktien im Verhältnis 2:1 (L&K/Skoda) getauscht wurden. Der

entscheidende Tag kam am 12. September 1925, als das Innenministerium seine

Zustimmung erteilte. Laurin & Klement wurde am 29. Dezember offiziell aus dem

Handelsregister gestrichen, aber sein traditionelles Logo erschien weiterhin

neben dem Namen Skoda auf den bis August 1925 eingeführten Modellen. Der

Automobilhersteller aus Mladá Boleslav ging deutlich gestärkt aus der Fusion

hervor. Diese Widerstandsfähigkeit wurde bald durch die sich abzeichnende

Weltwirtschaftskrise auf die Probe gestellt. Die Verbindung zum Hauptsitz in

Pilsen wurde 1945 durch die Verstaatlichung gewaltsam getrennt.



Laurin & Klement heute



Obwohl Laurin & Klement offiziell als unabhängiger Hersteller aus dem

Handelsregister gelöscht wurde, verbleiben die Rechte an der legendären Marke -

einschließlich ihres ikonischen Jugendstil-Logos - bei Skoda Auto. Kunden finden

es in den höchsten Ausstattungsvarianten von Skoda wieder. Eine Tradition, die

1995 mit dem Skoda Felicia Laurin & Klement begann, der mit Lederausstattung,

dunkelblauer Lackierung mit Perleffekt, 13-Zoll-Leichtmetallrädern im Retro-Stil

und vielem mehr aufwartete. Wichtige Modelle aus der L&K-Ära inspirieren die

Designer von Skoda Auto bis heute, während Skoda Motorsport stolz auf seine

Rennerfolge seit 1901 aufbaut. Auch der neue Bürokomplex des Unternehmens trägt

den Namen Laurin & Klement Kampus. Die Zahlen sprechen für sich: Vor einem

Jahrhundert produzierten 1.800 Mitarbeiter 833 Autos. Im Jahr 1991 bauten 16.974

Skoda Mitarbeiter 172.074 Autos. Im vergangenen Jahr lieferte Skoda mit weltweit

rund 40.000 Mitarbeitern mehr als 926.000 Fahrzeuge an Kunden in aller Welt aus.

In diesem Jahr bauten Schüler der Skoda Auto Berufsschule einen Skoda Superb

Combi zu einem Begleitfahrzeug für Radrennen um. Sein Name, L&K 130

(https://www.skoda-media.de/pmappen/25013//) , und sein besonderes Design

erinnern ebenfalls an die 130-jährige Geschichte von Skoda Auto.



Pressekontakt:



Ulrich Bethscheider-Kieser

Leiter Produkt- und Markenkommunikation

Telefon +49 6150 133 121

E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de



Karel Müller

Media Relations

Telefon: +49 6150 133 115

E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/6116749

OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH







