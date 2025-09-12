100-jähriges Jubiläum der Fusion von Skoda und Laurin & Klement (FOTO)
Mladá Boleslav (ots) - > Am 12. September 1925 fusionierte der
Automobilhersteller Laurin & Klement aus Mladá Boleslav mit dem Industriekonzern
Skoda aus Pilsen
> Die Fusion löste eine Phase rasanten Wachstums aus, unterstützt durch
erhebliche Investitionen in Entwicklung, Fertigung und Vertrieb; seit 1995
kennzeichnet die Bezeichnung Laurin & Klement die höchsten Ausstattungsvarianten
von Skoda
Als das in Mladá Boleslav ansässige Unternehmen Laurin & Klement 1925 sein
30-jähriges Bestehen und 20 Jahre Automobilproduktion feierte, schloss es sich
mit dem Industriekonzern Skoda zusammen. Unter der Marke Skoda startete der
starke strategische Partner ein ehrgeiziges Investitionsprogramm, führte die
Fließbandfertigung ein, transferierte Spitzentechnologien, brachte eine neue
Welle von Modellen auf den Markt und stärkte die Position der Marke im In- und
Ausland. Seit 1995 tragen die Top-Ausstattungsvarianten von Skoda die
Bezeichnung Laurin & Klement. Die Philosophie von Laurin & Klement - basierend
auf Innovation, Präzision und Leidenschaft für Mobilität - ist nach wie vor ein
wesentlicher Bestandteil der DNA der Marke.
Die Geschichte des Ingenieurbüros mit Sitz in Pilsen reicht bis ins Jahr 1859
zurück. Zehn Jahre später wurde es vom Ingenieur Emil Skoda übernommen. Unter
seiner Führung und unter seinem Namen entwickelte sich das Unternehmen zum
größten Industrieunternehmen in Österreich-Ungarn und arbeitete auch mit dem
Automobilhersteller Laurin & Klement zusammen. In den 1920er Jahren gerieten
beide Unternehmen infolge des Ersten Weltkriegs und des Zusammenbruchs
traditioneller Märkte in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Im Jahr 1924 wurde die
L&K-Fabrik in Mladá Boleslav zudem durch einen verheerenden Brand beschädigt.
Václav Laurin und Václav Klement beschlossen daher, einen starken strategischen
Partner zu suchen.
Zu dieser Zeit beschäftigte L&K 1.125 Mitarbeiter, während Skoda Plze? mehr als
30.000 Mitarbeiter hatte. Die Automobilproduktion war jedoch limitiert und
konzentrierte sich hauptsächlich auf die Lizenzfertigung von britischen
Sentinel-Dampflastwagen und Hispano-Suiza-Luxusautos. Im Gegensatz zu anderen in
Betracht gezogenen Optionen garantierte die Fusion mit Skoda Plze? die
Fortsetzung der unabhängigen Automobilentwicklung und -produktion in Mladá
Boleslav.
Am 20. Juli 1925 genehmigten die Hauptversammlungen beider Unternehmen die
Fusion, wobei die Aktien im Verhältnis 2:1 (L&K/Skoda) getauscht wurden. Der
entscheidende Tag kam am 12. September 1925, als das Innenministerium seine
Zustimmung erteilte. Laurin & Klement wurde am 29. Dezember offiziell aus dem
Handelsregister gestrichen, aber sein traditionelles Logo erschien weiterhin
neben dem Namen Skoda auf den bis August 1925 eingeführten Modellen. Der
Automobilhersteller aus Mladá Boleslav ging deutlich gestärkt aus der Fusion
hervor. Diese Widerstandsfähigkeit wurde bald durch die sich abzeichnende
Weltwirtschaftskrise auf die Probe gestellt. Die Verbindung zum Hauptsitz in
Pilsen wurde 1945 durch die Verstaatlichung gewaltsam getrennt.
Laurin & Klement heute
Obwohl Laurin & Klement offiziell als unabhängiger Hersteller aus dem
Handelsregister gelöscht wurde, verbleiben die Rechte an der legendären Marke -
einschließlich ihres ikonischen Jugendstil-Logos - bei Skoda Auto. Kunden finden
es in den höchsten Ausstattungsvarianten von Skoda wieder. Eine Tradition, die
1995 mit dem Skoda Felicia Laurin & Klement begann, der mit Lederausstattung,
dunkelblauer Lackierung mit Perleffekt, 13-Zoll-Leichtmetallrädern im Retro-Stil
und vielem mehr aufwartete. Wichtige Modelle aus der L&K-Ära inspirieren die
Designer von Skoda Auto bis heute, während Skoda Motorsport stolz auf seine
Rennerfolge seit 1901 aufbaut. Auch der neue Bürokomplex des Unternehmens trägt
den Namen Laurin & Klement Kampus. Die Zahlen sprechen für sich: Vor einem
Jahrhundert produzierten 1.800 Mitarbeiter 833 Autos. Im Jahr 1991 bauten 16.974
Skoda Mitarbeiter 172.074 Autos. Im vergangenen Jahr lieferte Skoda mit weltweit
rund 40.000 Mitarbeitern mehr als 926.000 Fahrzeuge an Kunden in aller Welt aus.
In diesem Jahr bauten Schüler der Skoda Auto Berufsschule einen Skoda Superb
Combi zu einem Begleitfahrzeug für Radrennen um. Sein Name, L&K 130
(https://www.skoda-media.de/pmappen/25013//) , und sein besonderes Design
erinnern ebenfalls an die 130-jährige Geschichte von Skoda Auto.
