    UBS stuft Prosus auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Bewertungsabschlag der Internet-Holding im Vergleich zur Beteiligung Tencent biete eine attraktive Einstiegschance, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/niw/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 12:07 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 54,74EUR auf Tradegate (12. September 2025, 17:37 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Jo Barnet-Lamb
    Analysiertes Unternehmen: Prosus
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 71
    Kursziel alt: 71
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



