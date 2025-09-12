UBS stuft Prosus auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Bewertungsabschlag der Internet-Holding im Vergleich zur Beteiligung Tencent biete eine attraktive Einstiegschance, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/niw/laVeröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 12:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 54,74EUR auf Tradegate (12. September 2025, 17:37 Uhr) gehandelt.