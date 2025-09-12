"hart aber fair" / am Montag, 15. September 2025, 21
00 Uhr, live aus Berlin (FOTO)
München (ots) - Moderation: Louis Klamroth
Das Thema: Sozialstaat zu teuer - Bullshit oder bittere Wahrheit?
Die Gäste:
Thorsten Frei (CDU, Chef des Bundeskanzleramts)
Matthias Miersch (SPD, Vorsitzender der Bundestagsfraktion)
Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen, Bundestagsabgeordnete und frühere
Parteivorsitzende)
Stella Pazzi (geschäftsführende Gesellschafterin des Saarbrücker
Software-Unternehmens Moltomedia)
Katja Kipping (Geschäftsführerin "Der Paritätische" und frühere
Linken-Parteivorsitzende)
Marcus Weichert (Geschäftsführer Jobcenter Dortmund)
Ein Sommer des Koalitionsstreits geht zu Ende. Kommt jetzt ein "Herbst der
Reformen",den Kanzler Friedrich Merz angekündigt hat? Denn in der Finanzplanung
bis 2029 fehlen mehr als 170 Milliarden Euro. Sollte die Bundesregierung deshalb
Vermögende stärker belasten oder sollten Sozialleistungen gekürzt werden? Alle
fragen sich: Worauf können sich Union und SPD bei Rente, Steuern und beim
Bürgergeld einigen?
So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail
hartaberfair@wdr.de , Homepage: http://www.hartaberfair.de
Pressekontakt:
Redaktion: Torsten Beermann (WDR)
Pressekontakt:
Dr. Lars Jacob,
ARD-Programmdirektion, Presse und Information
Tel.: 089/558944-898
E-Mail: lars.jacob@ard.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6694/6116751
OTS: ARD Das Erste
Autor folgen