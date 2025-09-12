00 Uhr, live aus Berlin (FOTO)

München (ots) - Moderation: Louis Klamroth



Das Thema: Sozialstaat zu teuer - Bullshit oder bittere Wahrheit?



Die Gäste:



Thorsten Frei (CDU, Chef des Bundeskanzleramts)



Matthias Miersch (SPD, Vorsitzender der Bundestagsfraktion)





Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen, Bundestagsabgeordnete und frühere

Parteivorsitzende)



Stella Pazzi (geschäftsführende Gesellschafterin des Saarbrücker

Software-Unternehmens Moltomedia)



Katja Kipping (Geschäftsführerin "Der Paritätische" und frühere

Linken-Parteivorsitzende)



Marcus Weichert (Geschäftsführer Jobcenter Dortmund)



Ein Sommer des Koalitionsstreits geht zu Ende. Kommt jetzt ein "Herbst der

Reformen",den Kanzler Friedrich Merz angekündigt hat? Denn in der Finanzplanung

bis 2029 fehlen mehr als 170 Milliarden Euro. Sollte die Bundesregierung deshalb

Vermögende stärker belasten oder sollten Sozialleistungen gekürzt werden? Alle

fragen sich: Worauf können sich Union und SPD bei Rente, Steuern und beim

Bürgergeld einigen?



