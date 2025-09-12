    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    "hart aber fair" / am Montag, 15. September 2025, 21

    00 Uhr, live aus Berlin (FOTO)

    München (ots) - Moderation: Louis Klamroth

    Das Thema: Sozialstaat zu teuer - Bullshit oder bittere Wahrheit?

    Die Gäste:

    Thorsten Frei (CDU, Chef des Bundeskanzleramts)

    Matthias Miersch (SPD, Vorsitzender der Bundestagsfraktion)

    Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen, Bundestagsabgeordnete und frühere
    Parteivorsitzende)

    Stella Pazzi (geschäftsführende Gesellschafterin des Saarbrücker
    Software-Unternehmens Moltomedia)

    Katja Kipping (Geschäftsführerin "Der Paritätische" und frühere
    Linken-Parteivorsitzende)

    Marcus Weichert (Geschäftsführer Jobcenter Dortmund)

    Ein Sommer des Koalitionsstreits geht zu Ende. Kommt jetzt ein "Herbst der
    Reformen",den Kanzler Friedrich Merz angekündigt hat? Denn in der Finanzplanung
    bis 2029 fehlen mehr als 170 Milliarden Euro. Sollte die Bundesregierung deshalb
    Vermögende stärker belasten oder sollten Sozialleistungen gekürzt werden? Alle
    fragen sich: Worauf können sich Union und SPD bei Rente, Steuern und beim
    Bürgergeld einigen?

    
