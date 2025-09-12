Dow Jones und Cision legen laufenden Rechtsstreit bei
Chicago (ots/PRNewswire) - Cision gab heute bekannt, eine Vereinbarung mit Dow
Jones getroffen zu haben, um den Rechtsstreit zwischen den beiden Unternehmen
vollständig und endgültig beizulegen. Der Vergleich wurde zu für beide Seiten
annehmbaren Bedingungen geschlossen und die Einzelheiten werden vertraulich
behandelt.
Abgesehen von der Veröffentlichung dieser Erklärung wird Cision keine weiteren
Kommentare zu dem Rechtsstreit oder seiner Lösung abgeben.
Informationen zu Cision
Cision ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Verbraucher- und
Medienanalysen, Kundenbindung sowie Kommunikationslösungen. Wir geben Experten
in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation, Marketing
sowie soziale Medien die erforderlichen Tools an die Hand, um in der
datengestützten Welt von heute zu überzeugen. Unser tiefgreifendes Fachwissen,
unsere exklusiven Datenpartnerschaften und unsere preisgekrönten Produkte,
darunter https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4507564-1&h=1867670829&u
=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4507564-
1%26h%3D24891650%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cision.com%252F%26a%3DCisionOne&a
=CisionOne , https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4507564-1&h=42045087
1&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D45075
64-1%26h%3D3676113359%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.brandwatch.com%252F%26a%3DBr
andwatch&a=Brandwatch und PR Newswire (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l
=de&o=4507564-1&h=2714723458&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3
Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4507564-1%26h%3D408550605%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ci
sion.com%252Fpr-distribution-and-placement%252Fprnewswire%252F%26a%3DPR%2BNewswi
re&a=PR+Newswire) , ermöglichen mehr als 75 000 Unternehmen und Organisationen,
darunter 84 % der Fortune 500, sichtbar zu sein sowie ihre Zielgruppen zu
verstehen und von den Zielgruppen, die für sie am wichtigsten sind, verstanden
zu werden.
mailto:CisionPR@cision.com
Kontaktdaten:
Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:
Cision Public Relations
CisionPR@cision.comLogo -
https://mma.prnewswire.com/media/2075643/cisionlogo.jpg
View original
content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dow-jones-und-cision-le
gen-laufenden-rechtsstreit-bei-302555182.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161701/6116753
OTS: Cision Ltd.
