Dow Jones und Cision legen laufenden Rechtsstreit bei

Chicago (ots/PRNewswire) - Cision gab heute bekannt, eine Vereinbarung mit Dow

Jones getroffen zu haben, um den Rechtsstreit zwischen den beiden Unternehmen

vollständig und endgültig beizulegen. Der Vergleich wurde zu für beide Seiten

annehmbaren Bedingungen geschlossen und die Einzelheiten werden vertraulich

behandelt.



Abgesehen von der Veröffentlichung dieser Erklärung wird Cision keine weiteren

Kommentare zu dem Rechtsstreit oder seiner Lösung abgeben.





Informationen zu Cision



Cision ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Verbraucher- und

Medienanalysen, Kundenbindung sowie Kommunikationslösungen. Wir geben Experten

in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation, Marketing

sowie soziale Medien die erforderlichen Tools an die Hand, um in der

datengestützten Welt von heute zu überzeugen. Unser tiefgreifendes Fachwissen,

unsere exklusiven Datenpartnerschaften und unsere preisgekrönten Produkte,

darunter https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4507564-1&h=1867670829&u

=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4507564-

1%26h%3D24891650%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cision.com%252F%26a%3DCisionOne&a

=CisionOne , https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4507564-1&h=42045087

1&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D45075

64-1%26h%3D3676113359%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.brandwatch.com%252F%26a%3DBr

andwatch&a=Brandwatch und PR Newswire (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l

=de&o=4507564-1&h=2714723458&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3

Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4507564-1%26h%3D408550605%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ci

sion.com%252Fpr-distribution-and-placement%252Fprnewswire%252F%26a%3DPR%2BNewswi

re&a=PR+Newswire) , ermöglichen mehr als 75 000 Unternehmen und Organisationen,

darunter 84 % der Fortune 500, sichtbar zu sein sowie ihre Zielgruppen zu

verstehen und von den Zielgruppen, die für sie am wichtigsten sind, verstanden

zu werden.



mailto:CisionPR@cision.com



Kontaktdaten:



Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Cision Public Relations

CisionPR@cision.comLogo -

https://mma.prnewswire.com/media/2075643/cisionlogo.jpg

View original

content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dow-jones-und-cision-le

gen-laufenden-rechtsstreit-bei-302555182.html



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161701/6116753

OTS: Cision Ltd.







