    Dow Jones und Cision legen laufenden Rechtsstreit bei

    Chicago (ots/PRNewswire) - Cision gab heute bekannt, eine Vereinbarung mit Dow
    Jones getroffen zu haben, um den Rechtsstreit zwischen den beiden Unternehmen
    vollständig und endgültig beizulegen. Der Vergleich wurde zu für beide Seiten
    annehmbaren Bedingungen geschlossen und die Einzelheiten werden vertraulich
    behandelt.

    Abgesehen von der Veröffentlichung dieser Erklärung wird Cision keine weiteren
    Kommentare zu dem Rechtsstreit oder seiner Lösung abgeben.

    Informationen zu Cision

    Cision ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Verbraucher- und
    Medienanalysen, Kundenbindung sowie Kommunikationslösungen. Wir geben Experten
    in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation, Marketing
    sowie soziale Medien die erforderlichen Tools an die Hand, um in der
    datengestützten Welt von heute zu überzeugen. Unser tiefgreifendes Fachwissen,
    unsere exklusiven Datenpartnerschaften und unsere preisgekrönten Produkte,
    darunter https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4507564-1&h=1867670829&u
    =https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4507564-
    1%26h%3D24891650%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cision.com%252F%26a%3DCisionOne&a
    =CisionOne , https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4507564-1&h=42045087
    1&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D45075
    64-1%26h%3D3676113359%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.brandwatch.com%252F%26a%3DBr
    andwatch&a=Brandwatch und PR Newswire (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l
    =de&o=4507564-1&h=2714723458&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3
    Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4507564-1%26h%3D408550605%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ci
    sion.com%252Fpr-distribution-and-placement%252Fprnewswire%252F%26a%3DPR%2BNewswi
    re&a=PR+Newswire) , ermöglichen mehr als 75 000 Unternehmen und Organisationen,
    darunter 84 % der Fortune 500, sichtbar zu sein sowie ihre Zielgruppen zu
    verstehen und von den Zielgruppen, die für sie am wichtigsten sind, verstanden
    zu werden.

    mailto:CisionPR@cision.com

    Kontaktdaten:

    Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:
    Cision Public Relations
    CisionPR@cision.comLogo -
    https://mma.prnewswire.com/media/2075643/cisionlogo.jpg
