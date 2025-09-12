BERNSTEIN RESEARCH stuft Wolters Kluwer auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Christophe Cherblanc gab in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung Aussagen des Managements des Informationsdienstleisters auf einer Investorenveranstaltung wieder. Der anstehende Chefwechsel im kommenden Februar mache ihn nicht nervös./niw/laVeröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:27 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:27 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,17 % und einem Kurs von 113,6EUR auf Tradegate (12. September 2025, 18:04 Uhr) gehandelt.