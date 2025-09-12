    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    Kursverluste

    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag nach der Veröffentlichung von US-Konjunkturdaten nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,35 Prozent auf 113,14 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 4,08 Prozent.

    Händler sprachen von einer Gegenbewegung vor dem Wochenende. Die Erwartung, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche ihre Leitzinsen senken wird, war zuletzt gestiegen. Die Kurse von US-Staatsanleihen haben daher seit Monatsbeginn deutlich zugelegt. Am Donnerstag hatten noch unerwartet schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt die Spekulation auf eine deutliche Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed verstärkt. Am Freitag kam ein enttäuschendes Konsumklima hinzu.

    Das von Universität von Michigan erhobene US-Konsumklima trübte sich im September stärker als erwartet ein. "Die Verbraucher stellen weiterhin zahlreiche Schwachstellen in der Wirtschaft fest, wobei die Risiken für die Geschäftslage, den Arbeitsmarkt und die Inflation zunähmen", kommentierte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. "Ebenso sehen die Verbraucher Risiken für ihren Geldbeutel." Vor allem die gesunkenen Erwartungen belasteten die Stimmung./jsl/mis





    Autor
    dpa-AFX
