Dänemark investiert Milliarden in Luftverteidigung
- Dänemark investiert 7,8 Mrd. Euro in Luftverteidigung.
- Kauf mehrerer Flugabwehrsysteme zur Priorität erklärt.
- Iris-T-System aus Deutschland könnte beschafft werden.
KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dänemark will seine Luftverteidigung mit einer Rekordinvestition massiv ausbauen. Die Regierung des skandinavischen Landes plane den Kauf von mehreren Flugabwehrsystemen im Wert von etwa 7,8 Milliarden Euro (58 Milliarden dänische Kronen), teilte das dänische Verteidigungsministerium mit. "Dies ist die bislang größte Einzelinvestition in den Wiederaufbau der dänischen Verteidigung", heißt es weiter.
Die sicherheitspolitische Lage mache die Luftverteidigung "zu einer absoluten Priorität beim Aufbau der Streitkräfte", sagte Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen laut Mitteilung. "Die Erfahrungen aus der Ukraine zeigen, dass die bodengestützte Luftverteidigung eine entscheidende Rolle beim Schutz der Zivilbevölkerung vor russischen Luftangriffen spielt."
Deutsches Iris-T-System möglich
Insgesamt acht Systeme mit hoher und mittlerer Reichweite will Dänemark demnach beschaffen. Infrage kommt dabei auch das deutsche Iris-T-System, das auch in der Ukraine zum Einsatz kommt. Die ersten sollen noch in diesem Jahr einsatzbereit sein./pba/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,69 % und einem Kurs von 92,65 auf Tradegate (12. September 2025, 18:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um +7,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,80 %.
Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 10,71 Mrd..
HENSOLDT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der HENSOLDT Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -5,07 %/+29,45 % bedeutet.
Jetzt wird in der Chefetage der Regierung überlegt wie wir unser Land vor Drohnen
Die moderne Angriffs- und Abwehrtechnologie fordern ein komplettes Umdenken zur Rüstungspolitik.
Erneut wird der Kurswert der Hensoldt AG unter Druck gesetzt.
- Schwups gerät der Kurs unter Druck und der Anleger wird verunsichert - gelenkt - .... das Kaufinteresse wird zumindest kurzfristig beeinflußt!
- Die Stimmrechte an der Hensoldt AG wurden anzeigepflichtig durch die US-Bank BlackRock auf 4,39 Prozent aufgestockt.
- Das US-Bankenhaus BlackRock beabsichtigt die Stimmrechte der Hensoldt AG auch weiterhin in möglichst hohem Umfang auszubauen.
- Das Analystenhaus Barclays und BlackRock stehen in enger Verbindung zudem die US-Bank BlackRock hohe Vermögensanteile an Barclays besitzt.
- Die angestrebten Stimmrechtanteile können lediglich über den Streubesitz erworben werden.