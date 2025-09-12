Dänemark investiert Milliarden in Luftverteidigung

Die moderne Angriffs- und Abwehrtechnologie fordern ein komplettes Umdenken zur Rüstungspolitik.





Damit begründet sich die schwerfällige Entscheidungskraft der verantwortlichen Politik die in der Vergangenheit

verleitet wurde kurzer Hand in veraltete militiärische Technologie zu investieren.





Beträchtliche Investitionsentscheidungen der Dt. Bundesregierung zum 350 Mrd. Sondervermögen wurden somit ins 4.Quartal25 vertragt





Künftige Kriege beginnen im Weltraum mit der Vernichtung von Kommunikationssystemen und Sateliten.

Störsignale, elektromagnetische Angriffe verhindern die Funktion unterschiedlichster Steuereinheiten und herkömmliche Steuerelemente

werden unbrauchbar, unsere Wirtschaft und all unsere Grundversorgungssysteme - Energie-, Wasser- und eine gewöhnliche Lebensmittel-

versorgung kommen damit zum Erliegen.





Mit billigen Drohnen können ganze Panzerinvasionen gestoppt und vernichtet werden!





Vorrangig wird ein funktionierend geschütztes Luftüberwachungssystem mit effektiver KI-gesteuerter systemischer Vernetzung notwendig!

d.h. im vorhandenen Portfolio der Hensoldt AG befindet sich genau diese geforderte innovative Technologie, Radar- und Ortungssysteme.

Die Bundesregierung Deutschland kann als Anteilseigner mit 25,1 Prozent vollstes Vertrauen in das Unternehmen setzen.





Mit dem Zukauf der ESG wurde der Hensoldt AG der Zugang, die Wartung und der Betrieb all dieser Systemeinheiten ermöglicht.

d.h. die Hensoldt AG hat sich zur bevorstehenden Herausforderung hervorragend aufgestellt.





Bitte zu entschuldigen wenn mein Beitrag nicht wie bei vielen anderen mit einem Link-Hinweis neben drei Worten versehen ist.





Desweiteren auffällig erscheint: Immer wenn kritische Worte in Richtung zweifelhafter Analystenbeiträge wie z.B. Barclays in Verbindung mit

BlackRock gerichtet werden tauchen aus der Versenkung Angreifer mit wirrem Wortspiel bzw. teils bösen Beschimpfungen auf.

Verständlicherweise passt das nicht in deren Konzept.





- ein normaldenkender Nutzer kann nicht solch unschlüssigen wirren Mist schreiben ! -





Der Markt / der Kleininvestor soll verunsichert der Kursverlauf geplant gedrückt, Stop-Loss Limits der Kleininvestoren sollen aktiviert werden

bzw. im Anschluss darauf soll der Kurs wieder angefeuert werden.

Bewegung belebt das Geschäft !





ME. wird der Kurs entgegen mehrerer kürzlicher Rückschläge bis zu 80 EUR im unteren Bereich demnächst über die 100-erter Kursmarke ansteigen.











