Axera gibt sein Debüt auf der IAA Mobility 2025 mit der weltweiten Einführung der M57-basierten ADAS-Lösung

SHANGHAI, 12. Sept. 2025 /PRNewswire/ -- Axera, ein führender chinesischer Entwickler von KI-Chips, gab dieses Jahr sein Debüt auf der IAA Mobility und stellte weltweit eine ADAS-Lösung auf Basis seines M57 SoC vor, die den weltweiten ADAS-Markt aufmischen soll.

Diese Lösung wurde von Axera in Zusammenarbeit mit dem branchenführenden KI-Unternehmen für visuelle Wahrnehmung STRADVISION entwickelt und ist mit dem globalen ADAS-Markt kompatibel.

Dies ist eine All-in-One-Vorführlösung für die Frontsichtwahrnehmung. Dieses Vorführprodukt nutzt den M57 SoC als Hauptprozessor und ist mit einer 8-Megapixel-High-Definition-Kamera ausgestattet, die ein horizontales Sichtfeld von 120 Grad bietet. Es beinhaltet die visuellen 3D-Wahrnehmungsalgorithmen von STRADVISION, um Funktionen wie die Erkennung statischer Objekte, die Erkennung von Fahrzeugen/Fußgängern, die Erkennung von Fahrspuren/Straßenbegrenzungen, die Erkennung von Verkehrsschildern/Verkehrsampeln und die Erkennung von Freiräumen zu ermöglichen. Das System unterstützt die Einbindung von L2-ADAS-Funktionen wie AEB, ACC und LCC.

Dank der hervorragenden Leistung des M57 kann diese Lösung mit extrem niedrigem Stromverbrauch betrieben werden. Seine Erkennungs- und Verarbeitungsfunktionen sind speziell für einen extrem niedrigen Stromverbrauch optimiert, was es zu einem äußerst wettbewerbsfähigen Angebot für den globalen ADAS-Markt macht.

Entscheidend ist, dass die Lösung auch die bevorstehenden AEB-Vorschriften in China erfüllt und den wichtigsten internationalen Normen für funktionale Sicherheit entspricht, was sie zu einer weltweit wettbewerbsfähigen Plattform macht. Eine frühzeitige Übernahme durch Erstausrüster ist bereits sichergestellt, die Massenproduktion wird für 2026 erwartet.

Die Axera-M57-Serie bringt einen Leistungssprung:

Die proprietäre AXNeutron NPU liefert bis zu 10 TOPS mit nativer Beschleunigung für BEV-Modelle (Bird's Eye View = Vogelperspektive).

AXProton AI-ISP, ebenfalls eine Eigenentwicklung, verbessert den Dynamikbereich sowie die Bildgebung bei schlechten Lichtverhältnissen bei gleichzeitiger Minimierung der Latenzzeit und liefert hochauflösenden visuellen Input, der für Wahrnehmungs- und Planungssysteme optimiert ist.

Die fortschrittliche Leistungsoptimierung ermöglicht einen Betrieb mit nur 3,5 W bei einer Sperrschichttemperatur von 125 °C und erfüllt damit die Anforderungen an das Wärmemanagement sowie den Energieverbrauch sowohl von EV- als auch von ICE-Plattformen.

Die M57-Serie basiert auf einem umfassenden Rahmenwerk für die Einhaltung von Vorschriften sowie Sicherheitsbestimmungen:

Ihre integrierte MCU mit eingebetteter Hardware-Sicherheitsinsel ermöglicht funktionale Sicherheit bis zu den Standards ASIL-B und ASIL-D.

Die Toolchain ist ISO/SAE-21434-konform und unterstützt eine breite Palette internationaler Cybersecurity- und Sicherheitsvorschriften für die Automobilindustrie.

Die serienmäßige ADAS-Unterstützung umfasst ein 8-MP-Mono-Frontsichtsystem (rückwärtskompatibel mit 2-MP-Sensoren) sowie einen integrierten 5R5V-Domain-Controller für das Fahren und Parken.

Mit Axeras End-to-End-Hardware/Software-Entwicklungskit können OEMs und Tier-1-Zulieferer die Systemmigration und Massenproduktion in nur 4,5 Monaten abschließen.

Treffen Sie Axera auf der IAA Mobility 2025

Axera konzentriert sich strategisch auf den Sektor der intelligenten Automobilchips. Das Unternehmen hat mehrere Generationen KI-Prozessoren für Fahrzeuge auf den Markt gebracht, die bereits in Massenproduktion hergestellt und in Fahrzeugen von einheimischen, Joint-Venture- und aufstrebenden EV-Marken eingesetzt werden. Mit Hunderttausenden ausgelieferten Chips hat Axera eine starke Erfolgsbilanz in der Großserienproduktion vorzuweisen. Jetzt reitet Axera auf der globalen Welle der automobilen Intelligenz mit, um die nächste Generation intelligenter Fahrzeuge weltweit zu unterstützen.

Auf der diesjährigen Messe stellt Axera eine Reihe Chips und Entwicklungsplattformen für intelligente Fahrzeuge sowie Hardware und Software für autonomes Fahren vor, die in Zusammenarbeit mit Partnern entwickelt wurden.

Dies sind die wichtigsten Produkte und Lösungen von Axera, welche die Intelligenz der intelligenten Mobilität fördern.

