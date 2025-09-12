    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    EuroStoxx wenig bewegt - aber deutliches Wochenplus

    Für Sie zusammengefasst
    • EuroStoxx 50 schloss bei 5.390,71 Punkten.
    • Wochenplus von 1,36 Prozent erfreut Anleger.
    • Vorsicht in Europa höher als in den USA.
    Aktien Europa Schluss - EuroStoxx wenig bewegt - aber deutliches Wochenplus
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Am Ende einer für die Anleger insgesamt erfreulichen Woche hat sich der EuroStoxx 50 kaum bewegt. Der Leitindex der Eurozone legte am Freitag geringfügig auf 5.390,71 Punkte zu. Damit ergibt sich ein Wochenplus von 1,36 Prozent. Für etwas Beruhigung hatte am Donnerstag gesorgt, dass die Europäische Zentralbank in politisch unsicheren Zeiten die Leitzinsen im Euroraum unverändert gelassen hatte.

    Der britische FTSE 100 fiel am Freitag um 0,15 Prozent auf 9.283,29 Punkte. Für den SMI ging es um 0,80 Prozent auf 12193,86 Punkte nach unten. Der Schweizer Leitindex litt unter deutlichen Kursverlusten bei den Aktien des Schwergewichts Novartis .

    "In Europa ist die Vorsicht vor Rückschlägen weiterhin deutlich höher als in den USA", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensverwalter QC Partners mit Blick auf die jüngsten Kursrekorde in New York. Grund dafür waren Inflations- und Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten, welche insgesamt die Erwartung einer US-Leitzinssenkung kommende Woche untermauerten./la/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,39 % und einem Kurs von 106,1 auf Lang & Schwarz (12. September 2025, 18:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um -1,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 223,96 Mrd..

    Novartis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3972. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,00CHF. Von den letzten 9 Analysten der Novartis Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 120,00CHF was eine Bandbreite von -11,37 %/+13,14 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
