EuroStoxx wenig bewegt - aber deutliches Wochenplus

"In Europa ist die Vorsicht vor Rückschlägen weiterhin deutlich höher als in den USA", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensverwalter QC Partners mit Blick auf die jüngsten Kursrekorde in New York. Grund dafür waren Inflations- und Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten, welche insgesamt die Erwartung einer US-Leitzinssenkung kommende Woche untermauerten./la/nas

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,39 % und einem Kurs von 106,1 auf Lang & Schwarz (12. September 2025, 18:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um -1,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,12 %.

Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 223,96 Mrd..

Novartis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3972. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,00CHF. Von den letzten 9 Analysten der Novartis Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 120,00CHF was eine Bandbreite von -11,37 %/+13,14 % bedeutet.