AKTIEN IM FOKUS
Impfstoffhersteller sacken ab - Medienbericht belastet
NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Medienbericht über eine mutmaßliche Verknüpfung von Todesfällen bei Kindern mit Corona-Impfungen hat am Freitag Aktien von Impfstoffherstellern stark belastet. So sackten Moderna am Ende des wenig veränderten Index S&P 500 um 7,7 Prozent ab. Für Pfizer ging es um 3,2 Prozent nach unten.
Die in New York gelisteten Papiere des deutschen Unternehmens Biontech waren zwischenzeitlich um fast 14 Prozent auf den tiefsten Stand seit Mitte Mai gerutscht. Zuletzt stand noch ein Minus von mehr als zehn Prozent zu Buche.
Die Washington Post hatte berichtet, dass Beamte des US-Gesundheitsministeriums planen, Covid-19-Impfstoffe mit dem Tod von 25 Kindern in Verbindung zu bringen./la/nas
Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,69 % und einem Kurs von 20,60 auf Tradegate (12. September 2025, 18:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um -2,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,55 %.
Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 19,50 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 151,00USD was eine Bandbreite von +41,36 %/+85,62 % bedeutet.
