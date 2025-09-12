Mars auf der TIME's World's Best Companies 2025 Liste

MCLEAN, Va., 12. Septeber 2025 /PRNewswire/ -- Mars, Incorporated, ein weltweit führender Anbieter von Süßwaren, Snacks, Lebensmitteln und Tierpflegeprodukten und -dienstleistungen, wurde in die erste Ausgabe der World's Best Companies 2025 aufgenommen. Diese prestigeträchtige Auszeichnung wird von TIME und Statista Inc. verliehen, dem weltweit führenden Statistikportal und Anbieter von Branchenrankings. Die Liste der Auszeichnungen wurde am 10. September bekannt gegeben und kann auf time.com eingesehen werden.

„Die Ernennung zu einem der weltbesten Unternehmen ist eine Anerkennung für die Art und Weise, wie wir bei Mars Geschäfte machen. Seit mehr als einem Jahrhundert verbinden wir Wachstum mit einer langfristigen Verpflichtung zu verantwortungsvollem Handeln", sagte Poul Weihrauch, CEO von Mars, Incorporated. „Diese Auszeichnung spiegelt das Talent, die Kreativität und die operativen Fähigkeiten unserer 150.000 Associates wider, die uns dabei helfen, ein starkes, nachhaltiges Unternehmen aufzubauen, das sich für Menschen, Haustiere und den Planeten einsetzt."

Das Ranking World's Best Companies 2025 zeichnet führende globale Organisationen aus, die in der heutigen Unternehmenslandschaft beispielhaft sind. Die Unternehmen wurden anhand von drei primären Datenquellen bewertet: Mitarbeiterzufriedenheit, Umsatzwachstum und Nachhaltigkeitstransparenz. Aus Hunderttausenden von ausgewerteten Datenpunkten wurden die besten 1.000 Unternehmen für herausragende Leistungen in diesen Schlüsselbereichen ausgezeichnet.

Mars ist ein Familienunternehmen mit einem Umsatz von ca. 55 Mrd. US-Dollar, das ein Portfolio ikonischer globaler Marken herstellt, darunter ROYAL CANIN, PEDIGREE, WHISKAS, CESAR, DOVE, EXTRA, M&M'S, SNICKERS und BEN'S ORIGINAL. Anfang dieses Jahres wurde Mars als 2025 Corporate Inductee in die AAF Advertising Hall of Fame aufgenommen, in Anerkennung seines Erbes an ikonischen und kulturell resonanten Kampagnen und seiner langfristigen Markenidentität. Mars wurde außerdem beim Cannes Lions Festival of Creativity 2025 mit 11 Lions ausgezeichnet, darunter der erstmals verliehene Titanium Award, mit dem die kreative Exzellenz und kulturelle Resonanz des Unternehmens gewürdigt wird.