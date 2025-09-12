BioNTech Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 12.09.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die BioNTech Aktie. Mit einer Performance von -9,09 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

BioNTech ist ein innovatives Unternehmen, das durch seine mRNA-Technologie und den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs eine starke Marktposition innehat. Mit Fokus auf Immuntherapien und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Moderna und CureVac ab.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten BioNTech Aktionäre einen Verlust von -4,63 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die BioNTech Aktie damit um -2,67 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,55 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BioNTech -19,80 % verloren.

BioNTech Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,67 % 1 Monat -7,55 % 3 Monate -4,63 % 1 Jahr -1,69 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der BioNTech-Aktie, die durch rechtliche Streitigkeiten und politische Einflüsse belastet ist. Anleger äußern Bedenken über mögliche Schadenersatzforderungen und die Wahrnehmung von mRNA-Impfstoffen in den USA. Zudem wird vor Investitionen gewarnt, da die Unsicherheiten die Aktienkurse weiter belasten könnten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BioNTech eingestellt.

Informationen zur BioNTech Aktie

Es gibt 240 Mio. BioNTech Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,52 Mrd. wert.

