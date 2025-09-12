    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBioNTech AktievorwärtsNachrichten zu BioNTech

    Besonders beachtet!

    BioNTech Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 12.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die BioNTech Aktie bisher Verluste von -9,09 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BioNTech Aktie.

    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    BioNTech ist ein innovatives Unternehmen, das durch seine mRNA-Technologie und den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs eine starke Marktposition innehat. Mit Fokus auf Immuntherapien und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Moderna und CureVac ab.

    BioNTech Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.09.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die BioNTech Aktie. Mit einer Performance von -9,09 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten BioNTech Aktionäre einen Verlust von -4,63 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die BioNTech Aktie damit um -2,67 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,55 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BioNTech -19,80 % verloren.

    BioNTech Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,67 %
    1 Monat -7,55 %
    3 Monate -4,63 %
    1 Jahr -1,69 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BioNTech Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der BioNTech-Aktie, die durch rechtliche Streitigkeiten und politische Einflüsse belastet ist. Anleger äußern Bedenken über mögliche Schadenersatzforderungen und die Wahrnehmung von mRNA-Impfstoffen in den USA. Zudem wird vor Investitionen gewarnt, da die Unsicherheiten die Aktienkurse weiter belasten könnten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BioNTech eingestellt.

    Zur BioNTech Diskussion

    Informationen zur BioNTech Aktie

    Es gibt 240 Mio. BioNTech Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,52 Mrd. wert.

    Impfstoffhersteller sacken ab - Medienbericht belastet

     

    Ein Medienbericht über eine mutmaßliche Verknüpfung von Todesfällen bei Kindern mit Corona-Impfungen hat am Freitag Aktien von Impfstoffherstellern stark belastet. So sackten Moderna am Ende des wenig veränderten Index S&P 500 um 7,7 Prozent ab. …

     

    TeamViewer, GoPro Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen

     

    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

     

    200-%-Aktien Steyr Motors und PanGenomic Health stark! Wann explodiert Krebskiller-BioNTech?

     

    Mehr als 200 % Kursgewinn sind nicht genug: Steyr Motors und PanGenomic Health geben weiter Vollgas. PanGenomics erscheint trotz der Performance der vergangenen Wochen weiterhin günstig. Mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz wollen die …

     

    BioNTech Aktie jetzt kaufen?

     

    Ob die BioNTech Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BioNTech Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

     

     

    BioNTech

    -8,70 %
    -2,67 %
    -7,55 %
    -4,63 %
    -1,69 %
    -42,32 %
    +48,33 %
    +558,60 %
    ISIN:US09075V1026WKN:A2PSR2

     




