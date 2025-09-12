Hannover Rueck Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 12.09.2025

Die Hannover Rueck Aktie konnte bisher um +3,51 % auf 250,40€ zulegen. Das sind +8,50 € mehr als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Hannover Rück ist ein führender globaler Rückversicherer, der umfassende Lösungen in Schaden-, Unfall-, Lebens- und Krankenversicherung bietet. Als drittgrößter Rückversicherer weltweit konkurriert er mit Munich Re und Swiss Re. Die Stärken liegen in Diversifikation, Innovation und Kapitalstärke.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Hannover Rueck in den letzten drei Monaten Verluste von -11,36 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hannover Rueck Aktie damit um -2,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,33 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +0,21 % gewonnen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.

Hannover Rueck Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,50 % 1 Monat -9,33 % 3 Monate -11,36 % 1 Jahr -4,82 %

Informationen zur Hannover Rueck Aktie

Es gibt 121 Mio. Hannover Rueck Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,27 Mrd.EUR wert.

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag richtungslos gezeigt. Der Dax verlor letztlich 0,02 Prozent auf 23.698,15 Punkte. Damit legte er auf Wochensicht knapp ein halbes Prozent zu. Insgesamt bleibt der Leitindex nach seinem starken Lauf bis …

An den internationalen Börsen dominieren heute leichte Verluste, während einige Unternehmen dennoch positive Akzente setzen. Besonders der TecDAX und der Dow Jones zeigen Schwächen.

Hannover Rueck Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hannover Rueck Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hannover Rueck Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.