    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck

    Besonders beachtet!

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hannover Rueck Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 12.09.2025

    Am 12.09.2025 ist die Hannover Rueck Aktie, bisher, um +3,51 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hannover Rueck Aktie.

    Besonders beachtet! - Hannover Rueck Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 12.09.2025
    Foto: Holger Hollemann - dpa

    Hannover Rück ist ein führender globaler Rückversicherer, der umfassende Lösungen in Schaden-, Unfall-, Lebens- und Krankenversicherung bietet. Als drittgrößter Rückversicherer weltweit konkurriert er mit Munich Re und Swiss Re. Die Stärken liegen in Diversifikation, Innovation und Kapitalstärke.

    Hannover Rueck Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.09.2025

    Die Hannover Rueck Aktie konnte bisher um +3,51 % auf 250,40 zulegen. Das sind +8,50  mehr als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.255,24€
    Basispreis
    15,50
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.114,23€
    Basispreis
    16,14
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Hannover Rueck in den letzten drei Monaten Verluste von -11,36 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hannover Rueck Aktie damit um -2,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,33 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +0,21 % gewonnen.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.

    Hannover Rueck Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,50 %
    1 Monat -9,33 %
    3 Monate -11,36 %
    1 Jahr -4,82 %

    Informationen zur Hannover Rueck Aktie

    Es gibt 121 Mio. Hannover Rueck Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,27 Mrd.EUR wert.

    Dax beendet 'gebrauchte Woche' kaum bewegt


    Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag richtungslos gezeigt. Der Dax verlor letztlich 0,02 Prozent auf 23.698,15 Punkte. Damit legte er auf Wochensicht knapp ein halbes Prozent zu. Insgesamt bleibt der Leitindex nach seinem starken Lauf bis …

    Internationale Börsen im Minus: TecDAX und Dow Jones führen Verluste an


    An den internationalen Börsen dominieren heute leichte Verluste, während einige Unternehmen dennoch positive Akzente setzen. Besonders der TecDAX und der Dow Jones zeigen Schwächen.

    UBS-Empfehlung bringt Bewegung in die Rückversicherungsbranche: Hannover Rueck startet durch, Kaufempfehlung setzt Branche unter Strom


    Hannover Rueck Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Hannover Rueck Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hannover Rueck Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hannover Rueck

    +3,80 %
    -0,73 %
    -7,80 %
    -9,82 %
    -3,19 %
    +55,11 %
    +70,24 %
    +166,68 %
    +2.201,06 %
    ISIN:DE0008402215WKN:840221



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Hannover Rueck Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 12.09.2025 Am 12.09.2025 ist die Hannover Rueck Aktie, bisher, um +3,51 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hannover Rueck Aktie.