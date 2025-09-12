Besonders beachtet!
Hannover Rueck Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 12.09.2025
Am 12.09.2025 ist die Hannover Rueck Aktie, bisher, um +3,51 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hannover Rueck Aktie.
Hannover Rück ist ein führender globaler Rückversicherer, der umfassende Lösungen in Schaden-, Unfall-, Lebens- und Krankenversicherung bietet. Als drittgrößter Rückversicherer weltweit konkurriert er mit Munich Re und Swiss Re. Die Stärken liegen in Diversifikation, Innovation und Kapitalstärke.
Hannover Rueck Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.09.2025
Die Hannover Rueck Aktie konnte bisher um +3,51 % auf 250,40€ zulegen. Das sind +8,50 € mehr als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Hannover Rueck in den letzten drei Monaten Verluste von -11,36 % verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hannover Rueck Aktie damit um -2,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,33 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +0,21 % gewonnen.
Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.
Hannover Rueck Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,50 %
|1 Monat
|-9,33 %
|3 Monate
|-11,36 %
|1 Jahr
|-4,82 %
Informationen zur Hannover Rueck Aktie
Es gibt 121 Mio. Hannover Rueck Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,27 Mrd.EUR wert.
Dax beendet 'gebrauchte Woche' kaum bewegt
Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag richtungslos gezeigt. Der Dax verlor letztlich 0,02 Prozent auf 23.698,15 Punkte. Damit legte er auf Wochensicht knapp ein halbes Prozent zu. Insgesamt bleibt der Leitindex nach seinem starken Lauf bis …
Internationale Börsen im Minus: TecDAX und Dow Jones führen Verluste an
An den internationalen Börsen dominieren heute leichte Verluste, während einige Unternehmen dennoch positive Akzente setzen. Besonders der TecDAX und der Dow Jones zeigen Schwächen.
UBS-Empfehlung bringt Bewegung in die Rückversicherungsbranche: Hannover Rueck startet durch, Kaufempfehlung setzt Branche unter Strom
Hannover Rueck Aktie jetzt kaufen?
Ob die Hannover Rueck Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hannover Rueck Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.