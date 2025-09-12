    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovavax AktievorwärtsNachrichten zu Novavax

    Novavax - Aktie erlebt Kurseinbruch - 12.09.2025

    Am 12.09.2025 ist die Novavax Aktie, bisher, um -4,55 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Novavax Aktie.

    Foto: Sebastian Christoph Gollnow - dpa

    Novavax ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Impfstoffen spezialisiert hat, insbesondere gegen COVID-19. Ihr Hauptprodukt, Nuvaxovid, basiert auf einer innovativen Nanopartikel-Technologie. Im Wettbewerb mit Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson positioniert sich Novavax durch seine proteinbasierten Impfstoffe als einzigartig im Markt.

    Novavax Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.09.2025

    Die Novavax Aktie ist bisher um -4,55 % auf 6,7300 gefallen. Das sind -0,3210  weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Novavax-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +13,56 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Novavax Aktie damit um +3,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,10 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Novavax auf -11,00 %.

    Novavax Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,93 %
    1 Monat +2,10 %
    3 Monate +13,56 %
    1 Jahr -37,65 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Novavax Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die technische Analyse der Novavax-Aktie, insbesondere um ein kürzlich aufgetretenes Golden Cross, das historisch mit Kursanstiegen verbunden ist. Zudem wird die hohe Shortquote von 25 % als potenzieller Katalysator für Kursbewegungen betrachtet. Die bevorstehende Verfügbarkeit des Novavax-Impfstoffs in Deutschland wird positiv bewertet, während regulatorische Unsicherheiten für mRNA-Impfstoffe ebenfalls thematisiert werden.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novavax eingestellt.

    Informationen zur Novavax Aktie

    Es gibt 162 Mio. Novavax Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,09 Mrd. wert.

    Novavax Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Novavax Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novavax Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ISIN:US6700024010WKN:A2PKMZ



