Pfizer Aktie fällt auf 20,550€ - 12.09.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Pfizer Aktie. Sie fällt um -2,93 % auf 20,550€. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Pfizer ist ein führendes Pharmaunternehmen, das durch seine Innovationskraft und strategische Partnerschaften im globalen Markt hervorsticht.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Pfizer in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +0,14 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Pfizer Aktie damit um +0,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,33 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -17,50 % verloren.

Pfizer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,97 % 1 Monat +0,33 % 3 Monate +0,14 % 1 Jahr -21,18 %

Informationen zur Pfizer Aktie

Es gibt 6 Mrd. Pfizer Aktien. Damit ist das Unternehmen 117,21 Mrd. wert.

Ein Medienbericht über eine mutmaßliche Verknüpfung von Todesfällen bei Kindern mit Corona-Impfungen hat am Freitag Aktien von Impfstoffherstellern stark belastet. So sackten Moderna am Ende des wenig veränderten Index S&P 500 um 7,7 Prozent ab. …

Pfizer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Pfizer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pfizer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.