Anders als beim Anstieg der Inflation nach Corona ist die Inflation durch die Zölle von Trump ein anderes Phänomen: nach Corona stieg die Nachfrage (es gab zu wenig Güter und zu viel Geld), also konnten die Unternehmen die Preise anheben. Mit der Trump-Inflation aber steigt nicht die Nachfrage, sondern die Kosten für die Unternehmen - aber es ist für die Unternehmen schwer, die Preise anzuheben, eben weil die Nachfrage nicht steigt, sondern nur die Kosten. Das bedeutet: die Firmen versuchen die Kosten zu drücken - also Mitarbeiter zu entlassen. Daher sind die Amerikaner zurecht pessimistisch, was die Lage am US-Arbeitsmarkt betrifft (wie heute auch die Michigan Verbraucherstimmung gezeigt hat). Und daher bringt es auch nichts, wenn die Fed die Zinsen senkt: es ändert nichts an den Kosten für die Unternehmen, die durch die Zölle verursacht sind und sich "durch das System fressen" - daher werden die Firmen trotz sinkender Zinsen dennoch Mitarbeiter entlassen. Daher wird die Euphorie der Wall Street nicht mehr lange anhalten..

Hinweise aus Video:

1. Zukunfts-Technologie Batterie: "Wir sind bald China ausgeliefert"

2. Aktienmarkt: Nicht Tech – auf diese Aktien setzen Experten jetzt

Das Video "Trump-Inflation durch Zölle: Warum sinkende Zinsen nutzlos sind!" sehen Sie hier..