Marktgeflüster
Trump-Inflation durch Zölle: Warum sinkende Zinsen nutzlos sind!
Und daher bringt es auch nichts, wenn die Fed die Zinsen senkt: es ändert nichts an den Kosten für die Unternehmen, die durch die Zölle verursacht sind
Anders als beim Anstieg der Inflation nach Corona ist die Inflation durch die Zölle von Trump ein anderes Phänomen: nach Corona stieg die Nachfrage (es gab zu wenig Güter und zu viel Geld), also konnten die Unternehmen die Preise anheben. Mit der Trump-Inflation aber steigt nicht die Nachfrage, sondern die Kosten für die Unternehmen - aber es ist für die Unternehmen schwer, die Preise anzuheben, eben weil die Nachfrage nicht steigt, sondern nur die Kosten. Das bedeutet: die Firmen versuchen die Kosten zu drücken - also Mitarbeiter zu entlassen. Daher sind die Amerikaner zurecht pessimistisch, was die Lage am US-Arbeitsmarkt betrifft (wie heute auch die Michigan Verbraucherstimmung gezeigt hat). Und daher bringt es auch nichts, wenn die Fed die Zinsen senkt: es ändert nichts an den Kosten für die Unternehmen, die durch die Zölle verursacht sind und sich "durch das System fressen" - daher werden die Firmen trotz sinkender Zinsen dennoch Mitarbeiter entlassen. Daher wird die Euphorie der Wall Street nicht mehr lange anhalten..
