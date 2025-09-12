PotisEdge und Lion Power gehen strategische Partnerschaft ein, um Innovationen im Bereich der Energieversorgungslösungen für den Materialtransport in Nordamerika voranzutreiben

LAS VEGAS, 12. September 2025 /PRNewswire/ -- PotsEdge, ein weltweit führender Anbieter von Energiespeichersystemen, hat kürzlich auf der RE+ 2025 eine wegweisende Vereinbarung mit Lion Power unterzeichnet, dem Entwickler von autonomen Energiemanagementsystemen („Autonomous Power Management", APM) für den Materialtransportmarkt. Dies stärkt die strategische Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen weiter, gemeinsam an Spitzentechnologien zu arbeiten, um in diesem wichtigen Marktsegment Innovationen voranzutreiben. Diese Zusammenarbeit unterstreicht das gemeinsame Engagement beider Unternehmen, innovative Energielösungen für den Materialtransportsektor in Nordamerika anzubieten.

Diese neue strategische Kooperationsvereinbarung vertieft die langjährige Partnerschaft zwischen PotisEdge und Lion Power. Im Laufe der Jahre haben die beiden Unternehmen eine stabile und intensive Zusammenarbeit gepflegt und Lion Power weiß die Leistung und Qualität der Produkte von PotisEdge sowie deren Beitrag zur Marktexpansion sehr zu schätzen. Auf der Grundlage jahrelanger Zusammenarbeit und gegenseitigen Vertrauens haben beide Parteien vereinbart, die jährliche Absatzsteigerung in diesem großen Markt mit über 1.000.000 installierten Gabelstaplern kontinuierlich zu erhöhen. Diese strategische Vereinbarung festigt ihre langfristige Partnerschaft und soll die Zusammenarbeit weiter vertiefen und langfristig zu beiderseitigem Nutzen führen.

Bahnbrechende Expansion auf dem nordamerikanischen Markt

Im Rahmen der neu unterzeichneten Vereinbarung wird PotisEdge fortschrittliche intelligente Batteriemanagementsysteme für nordamerikanische Materialtransportgeräte bereitstellen. Unter Nutzung der Stärke des preisgekrönten autonomen Energiemanagementsystems von Lion Power planen die Unternehmen, jährlich mehr als 10.000 Batteriesysteme an den nordamerikanischen Markt für Materialtransport zu liefern. Diese Partnerschaft wird sich mit den aktuellen Herausforderungen der Branche im Bereich der Stromversorgung von Gabelstaplern befassen, was die Wettbewerbsfähigkeit beider Unternehmen auf dem Markt für Antriebsbatterien erheblich verbessern wird. Sie stellt außerdem einen Durchbruch für die strategische Präsenz von PotisEdge in Nordamerika dar und schafft eine solide Grundlage für nachhaltiges Wachstum in der Region.