Börsen Update USA - 12.09. - US Tech 100 stark +0,46 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 45.910,08 PKT und verliert bisher -0,43 %.
Top-Werte: Microsoft +2,14 %, Apple +1,78 %, Walmart +0,82 %, Unitedhealth Group +0,48 %, JPMorgan Chase +0,47 %
Flop-Werte: Amgen -2,24 %, Merck & Co -2,00 %, Cisco Systems -1,93 %, Sherwin-Williams -1,85 %, Boeing -1,60 %
Der US Tech 100 steht bei 24.103,19 PKT und gewinnt bisher +0,46 %.
Top-Werte: Warner Bros. Discovery (A) +19,08 %, Tesla +7,22 %, Micron Technology +4,41 %, Palantir +3,43 %, Microsoft +2,14 %
Flop-Werte: Adobe -3,72 %, Arm Holdings -3,54 %, Synopsys -3,17 %, Lululemon Athletica -3,03 %, Cadence Design Systems -2,64 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:59) bei 6.591,35 PKT und steigt um +0,09 %.
Top-Werte: Warner Bros. Discovery (A) +19,08 %, Tesla +7,22 %, Micron Technology +4,41 %, NRG Energy +3,51 %, Palantir +3,43 %
Flop-Werte: Moderna -7,63 %, Arista Networks -7,28 %, Teradyne -4,06 %, Molina Healthcare -3,84 %, Lennox International -3,73 %
