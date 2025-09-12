Bilfinger Aktie überzeugt mit Kursplus - 12.09.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Bilfinger Aktie. Mit einer Performance von +2,77 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Bilfinger ist ein führender Industriedienstleister, spezialisiert auf die Optimierung von Anlagen in der Prozessindustrie. Hauptdienstleistungen umfassen Engineering, Wartung und Betrieb. Stark in Europa, mit Präsenz in Nordamerika und Nahost. Konkurrenten: Fluor, Jacobs, TechnipFMC. USP: Expertise in Prozessindustrie, maßgeschneiderte Effizienzlösungen.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Bilfinger über einen Zuwachs von +18,92 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Bilfinger Aktie damit um +1,67 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,53 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +98,04 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,10 % geändert.

Bilfinger Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,67 % 1 Monat -4,53 % 3 Monate +18,92 % 1 Jahr +97,62 %

Informationen zur Bilfinger Aktie

Es gibt 38 Mio. Bilfinger Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,52 Mrd.EUR wert.

An den internationalen Börsen dominieren heute leichte Verluste, während einige Unternehmen dennoch positive Akzente setzen. Besonders der TecDAX und der Dow Jones zeigen Schwächen.

Die Aktien von Bilfinger haben am Freitag spürbar angezogen und sind damit aus ihrer jüngsten Korrekturphase ausgebrochen. Am Nachmittag legten sie 2,5 Prozent auf 93,25 Euro zu und gehörten zu den stärksten Werten im MDax der mittelgroßen …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Bilfinger Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bilfinger Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bilfinger Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.