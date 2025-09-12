    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBilfinger AktievorwärtsNachrichten zu Bilfinger

    Besonders beachtet!

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bilfinger Aktie überzeugt mit Kursplus - 12.09.2025

    Am 12.09.2025 ist die Bilfinger Aktie, bisher, um +2,77 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bilfinger Aktie.

    Besonders beachtet! - Bilfinger Aktie überzeugt mit Kursplus - 12.09.2025
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Bilfinger ist ein führender Industriedienstleister, spezialisiert auf die Optimierung von Anlagen in der Prozessindustrie. Hauptdienstleistungen umfassen Engineering, Wartung und Betrieb. Stark in Europa, mit Präsenz in Nordamerika und Nahost. Konkurrenten: Fluor, Jacobs, TechnipFMC. USP: Expertise in Prozessindustrie, maßgeschneiderte Effizienzlösungen.

    Bilfinger Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.09.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Bilfinger Aktie. Mit einer Performance von +2,77 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    31.948,27€
    Basispreis
    2,04
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    28.446,20€
    Basispreis
    2,05
    Ask
    × 14,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Bilfinger über einen Zuwachs von +18,92 % freuen.

    Allein seit letzter Woche ist die Bilfinger Aktie damit um +1,67 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,53 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +98,04 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,10 % geändert.

    Bilfinger Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,67 %
    1 Monat -4,53 %
    3 Monate +18,92 %
    1 Jahr +97,62 %

    Informationen zur Bilfinger Aktie

    Es gibt 38 Mio. Bilfinger Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,52 Mrd.EUR wert.

    Internationale Börsen im Minus: TecDAX und Dow Jones führen Verluste an


    An den internationalen Börsen dominieren heute leichte Verluste, während einige Unternehmen dennoch positive Akzente setzen. Besonders der TecDAX und der Dow Jones zeigen Schwächen.

    Bilfinger brechen aus Konsolidierung aus


    Die Aktien von Bilfinger haben am Freitag spürbar angezogen und sind damit aus ihrer jüngsten Korrekturphase ausgebrochen. Am Nachmittag legten sie 2,5 Prozent auf 93,25 Euro zu und gehörten zu den stärksten Werten im MDax der mittelgroßen …

    Börsen Update Europa - 12.09. - FTSE Athex 20 stark +2,84 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Bilfinger Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bilfinger Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bilfinger Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bilfinger

    +2,74 %
    +1,34 %
    -4,62 %
    +18,21 %
    +96,12 %
    +192,08 %
    +413,56 %
    +135,31 %
    +99,47 %
    ISIN:DE0005909006WKN:590900



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Bilfinger Aktie überzeugt mit Kursplus - 12.09.2025 Am 12.09.2025 ist die Bilfinger Aktie, bisher, um +2,77 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bilfinger Aktie.