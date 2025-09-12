ATX steigt zum Wochenausklang leicht

WIEN (dpa-AFX) - Am Wiener Aktienmarkt hat sich der ATX am Freitag nach einem weitgehend schwächeren Verlauf doch noch in positives Terrain gerettet. Nachdem er zwischenzeitlich bis an die 50-Tage-Linie bei 4.609 Einheiten zurückgefallen war, wechselte der Leitindex praktisch mit der Glocke das Vorzeichen und schloss 0,06 Prozent im Plus bei 4.647,99 Punkten. Auf Wochensicht verzeichnete er einen Zuwachs von 1,1 Prozent. Der ATX Prime gewann am Freitag 0,04 Prozent auf 2.319,26 Zähler.

Das europäische Umfeld schloss ebenfalls mit geringen Kursveränderungen. Marktbeobachter verwiesen auf geopolitische Unsicherheiten, angesichts der Spannungen zwischen der NATO und Russland nach Abschüssen russischer Drohnen im polnischen Luftraum. Ferner belasteten die jüngsten israelischen Angriffe auf Hamas-Vertreter in Katar die Stimmung.