Supermicro beginnt mit der Serienauslieferung von NVIDIA Blackwell Ultra-Systemen und Rack Plug-and-Play-Lösungen für Rechenzentren

Ab sofort werden NVIDIA HGX B300-Systeme und NVIDIA GB300 NVL72 in großen Stückzahlen an Kunden weltweit ausgeliefert

Ermöglichung eines schlüsselfertigen Betriebs vom ersten Tag an durch die Bereitstellung von vorvalidierten Lösungen auf System-, Rack- und Rechenzentrumsebene durch Supermicro Data Center Building Block Solutions (DCBBS)

Komplettes Portfolio von mehr als 10 SKUs mit NVIDIA Blackwell und Blackwell Ultra für die Erstellung vielfältiger KI-Factory-Umgebungen in jeder Größenordnung verfügbar

SAN JOSE, Kalifornien, 12. September 2025 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, gab heute die breite Verfügbarkeit seiner NVIDIA Blackwell Ultra-Lösungen bekannt. Supermicro liefert ab sofort Plug-and-Play (PnP)-fähige NVIDIA HGX B300-Systeme und GB300 NVL72-Racks an Kunden weltweit aus. Diese Lösungen werden speziell entwickelt und vor der Auslieferung im System-, Rack- und Rechenzentrumsmaßstab validiert. Dies ermöglicht eine schnelle Bereitstellung der branchenweit höchsten Leistung und Rechendichte für transformative KI-Infrastrukturen, die KI-Training im größten Maßstab, KI-Schlussfolgerungen in Echtzeit, agentenbasierte KI-Anwendungen, multimodale KI-Inferenz und physische KI-Implementierungen umfassen.

„Supermicro hat die beste Erfolgsbilanz bei der schnellen und erfolgreichen Implementierung neuer NVIDIA-Technologien", sagte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. „Mit den Supermicro Data Center Building Block Solutions und unserer Expertise beim Deployment vor Ort ermöglichen wir die schlüsselfertige Bereitstellung der leistungsstärksten KI-Plattform – entscheidend für Kunden, die in Spitzentechnologie investieren wollen. Kunden von Rechenzentren stehen vor vielen Herausforderungen in Bezug auf die KI-Infrastruktur: komplexe Netzwerktopologie und Verkabelung, Stromversorgung und Wärmemanagement. Supermicro liefert vorvalidierte Plug-and-Play-Lösungen im System-, Rack- und Rechenzentrumsmaßstab, die eine schnelle Implementierung von KI-Fabriken ermöglichen und unseren Kunden helfen, bei KI führend zu sein."