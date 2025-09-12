BE OPEN zelebriert Tradition und Kreativität mit dem Cyprus Future Heritage Wettbewerb

Die Ausgabe 2025 des zypriotischen Wettbewerbs für das künftige Kulturerbe widmet sich der Würdigung und Wiederbelebung der zypriotischen Traditionen des Webens und Stickens und zielt darauf ab, das kulturelle Erbe zu erhalten und gleichzeitig zeitgenössische kreative Praktiken zu inspirieren.

LUGANO, Schweiz, 12. September 2025 /PRNewswire/ -- Die BE OPEN Foundation hat Cyprus Future Heritage Competition, einen internationalen Wettbewerb für junge Kunsthandwerker, Künstler und Designer ins Leben gerufen, der in Zusammenarbeit mit dem Cyprus Handicraft Service des stellvertretenden Kulturministeriums und der Society of British and International Interior Design (SBID) organisiert wird.

Für den Wettbewerb können sich bis zum 31. Oktober 2025 in Zypern ansässige Designer, Kunsthandwerker, bildende Künstler und Hersteller traditioneller Techniken im Alter von 18 bis 30 Jahren bewerben.

Die Beiträge, die in die engere Wahl kommen, werden im November ausgewählt, während die drei Gewinnerbeiträge von der internationalen Jury ausgewählt und Ende Dezember dieses Jahres bekannt gegeben werden. Die Jury setzt sich sowohl aus Experten für traditionelles zyprisches Handwerk als auch aus Vertretern der internationalen Kreativwirtschaft zusammen. Die Jurymitglieder werden alle Einreichungen nach einer Reihe von Kriterien bewerten, von der Bedeutung für das kulturelle Erbe der Insel bis hin zum kreativen Gesamtpotenzial.

Die drei Gewinner erhalten von BE OPEN und der Society of British and International Interior Design (SBID) organisierte Auslandspraktika und Workshops mit voller Kostenübernahme.

Als internationale humanitäre Initiative ist BE OPEN stolz darauf, einen Beitrag zur Feier des zyprischen Erbes zu leisten. Die Gründerin Elena Baturina kommentiert: "Es ist eine Freude und Ehre, den unglaublich tiefgreifenden Kontext der zypriotischen Handwerksgeschichte mit den Augen junger Künstler und Hersteller zu erkunden. Wir sind gespannt darauf, wie ein kreativer Kopf jahrhundertealte Traditionen interpretieren, umwandeln oder in Objekte und Dekorationen einführen kann, die für die zeitgenössische Szene relevant sind und so Vergangenheit und Zukunft in ihren eigenen, einzigartigen Formaten verbinden. Ich freue mich auf die Beiträge, die sicher zu einer noch größeren Wertschätzung der zypriotischen Kultur und des kreativen Potenzials des zypriotischen Handwerks anregen werden."

Mit diesem Wettbewerb setzt BE OPEN die Einbindung der zypriotischen Jugend in Bildungs- und Kunstprojekte fort. Zuvor hatte die Stiftung im Rahmen des Programms BE OPEN Regional Art eine Kunstausstellung organisiert und gemeinsam mit Schulkindern Veranstaltungen und Meisterkurse zum Thema handwerkliches Unternehmertum veranstaltet.

BE OPEN ist eine soziokulturelle Stiftung, die von der internationalen Philanthropin Elena Baturina gegründet wurde. Es entwickelt Wege, um die Kreativität der jüngeren Generationen durch künstlerische und pädagogische Projekte zu nutzen.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/be-open-zelebriert-tradition-und-kreativitat-mit-dem-cyprus-future-heritage-wettbewerb-302555373.html