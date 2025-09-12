ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Givaudan auf 'Hold' - Ziel 3600 Franken
- Jefferies stuft Givaudan von "Underperform" auf "Hold"
- Kursziel angehoben von 3200 auf 3600 Franken
- Givaudan zeigt Margen und Wachstum, bleibt aber anfällig
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Givaudan von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 3200 auf 3600 Franken angehoben. Der Aromen- und Duftstoffkonzern überzeuge mit Margen, Wachstum und Robustheit, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sei auch Givaudan nicht gegen die schwächelnden Endmärkte immun. Das Umfeld bleibe für die Branche herausfordernd./niw/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 09:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 11:32 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Givaudan Aktie
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 3.661 auf Lang & Schwarz (12. September 2025, 20:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um -1,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 33,81 Mrd..
Givaudan zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 70,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.742,86CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3.200,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 4.200,00CHF was eine Bandbreite von -12,63 %/+14,68 % bedeutet.
Kursziel: 3600 Euro