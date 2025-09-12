Jefferies hebt Givaudan auf 'Hold' - Ziel 3600 Franken

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Givaudan Aktie

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 3.661 auf Lang & Schwarz (12. September 2025, 20:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um -1,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,97 %.

Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 33,81 Mrd..

Givaudan zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 70,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.742,86CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3.200,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 4.200,00CHF was eine Bandbreite von -12,63 %/+14,68 % bedeutet.