Phemex führt Multi-Assets-Modus ein, um die Trading-Effizienz und das Risikomanagement zu verbessern

Im Vergleich zum herkömmlichen Single-Asset-Margin-Modus ermöglicht der Multi-Assets-Modus eine effizientere Einsatzweise von Finanzmitteln, da Gewinne aus einer Position potenzielle Verluste aus einer anderen Position ausgleichen können. Dies reduziert die Fragmentierung des Kapitals und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber Liquidationsrisiken.

APIA, Samoa, 12. September 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, die effizienteste Krypto-Börse, hat den Multi-Assets-Modus eingeführt, ein Margin-Framework, das mehrere Kryptowährungen wie BTC und ETH in einem einheitlichen Pool für den Handel mit Perpetual Futures zusammenfasst. Diese Funktion wurde entwickelt, um die Kapitaleffizienz zu verbessern und den Tradern auf Phemex mehr Flexibilität beim Risikomanagement für ihre Positionen zu bieten.

Federico Variola, Geschäftsführer von Phemex, dazu: „Effizienz war schon immer unser Kernanliegen. Futures-Trader, insbesondere professionelle Anleger und Institutionen, benötigen eine Infrastruktur, die Kapitalverschwendung minimiert und Risikokontrollrahmen stärkt. Durch die Konsolidierung von Sicherheiten in einem einheitlichen Pool ermöglichen wir es den Nutzern, dynamischer zu handeln, sich effektiver abzusichern und Liquidität freizusetzen, die andernfalls ungenutzt bleiben würde. Wir denken, dass derartige Modelle in Zukunft in der gesamten Branche zum Standard werden."

Mit dem Multi-Assets-Modus erweitert Phemex seine Funktionalität für Marktteilnehmer, die ein optimiertes Sicherheitenmanagement anstreben, und verdeutlicht damit die Absicht der Börse, nicht nur hinsichtlich der Produktbreite, sondern auch hinsichtlich der strukturellen Effizienz auf den Terminmärkten zu konkurrieren.

Phemex wurde im Jahr 2019 gegründet und ist eine zukunftsorientierte globale Krypto-Börse, der weltweit über 6 Millionen Trader vertrauen. Die Plattform bietet Spot- und Derivatehandel, Copy Trading sowie Vermögensverwaltungsprodukte, die nahtlose Funktionalität mit institutioneller Sicherheit verbinden. Phemex ist für seine Zuverlässigkeit und Innovationskraft bekannt und zeichnet sich dadurch aus, dass es in einer Branche, in der Vertrauen von entscheidender Bedeutung ist, den Fokus auf Benutzererfahrung und Transparenz legt. Mit einer starken Vision für die Zukunft des Finanzwesens baut Phemex seine globale Präsenz weiter aus und bietet Produkte an, die es den Nutzern ermöglichen, mit Zuversicht zu handeln, zu investieren und zu wachsen.

