Nokia Aktie fällt auf 3,8305€ - 12.09.2025

Die Nokia Aktie ist bisher um -2,43 % auf 3,8305€ gefallen. Das sind -0,0955 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Nokia ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Netzwerkinfrastruktur und 5G-Lösungen spezialisiert hat. Es konkurriert mit Ericsson und Huawei und zeichnet sich durch innovative 5G-Technologien und starke Partnerschaften aus.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Nokia Aktionäre einen Verlust von -14,46 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Nokia Aktie damit um -0,01 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,01 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nokia -8,66 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,01 % geändert.

Nokia Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,01 % 1 Monat +11,01 % 3 Monate -14,46 % 1 Jahr +3,42 %

Informationen zur Nokia Aktie

Es gibt 5 Mrd. Nokia Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,88 Mrd.EUR wert.

Nokia Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nokia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nokia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.