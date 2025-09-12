Euro zum US-Dollar wenig bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Freitag im US-Handel seine zwischenzeitlichen leichten Tagesverluste wieder wettgemacht. Die Gemeinschaftswährung wurde zuletzt bei 1,1742 Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau des asiatischen Geschäfts. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1718 (Donnerstag: 1,1685) Dollar fest.

Der Euro konnte damit nicht an seine deutlichen Kursgewinne vom Vortag anknüpfen. Am Donnerstag hatten noch unerwartet schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt die Spekulation auf eine deutliche Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed verstärkt. Zudem hatten die Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde den Euro gestützt. Sie dämpfte die Erwartungen an weitere Leitzinssenkungen. "Die bedeutendste Änderung in Lagardes Pressekonferenz war wohl die Risiko-Einschätzung zur Wirtschaft, die von 'negativ tendierend' zu 'ausgewogener' angehoben wurde", kommentierten die Experten der Commerzbank.