Jefferies senkt Ziel für Symrise auf 71 Euro - 'Underperform'
- Jefferies senkt Kursziel für Symrise auf 71 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Underperform" für Symrise.
- Kosteneinsparungen reichen nicht für Margenziele.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise von 90 auf 71 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Chris Counihan liegt mit seinen Schätzungen für den Aromen- und Duftstoffkonzern unter dem Marktkonsens und den Prognosen des Unternehmens. Selbst Kosteneinsparungen dürften nicht reichen, um die Margenziele zu erreichen, schrieb der Analyst in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das Umfeld bleibe für den Sektor herausfordernd./niw/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 09:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 11:32 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 80,12 auf Tradegate (12. September 2025, 20:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um -0,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,86 %.
Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 11,22 Mrd..
Symrise zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 71,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von -11,58 %/+43,21 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 71 Euro
