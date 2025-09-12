Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 12.09.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.09.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +16,50 %
Platz 1
Performance 1M: +56,45 %
Moderna
Tagesperformance: -8,07 %
Platz 2
Performance 1M: -1,14 %
Arista Networks
Tagesperformance: -7,99 %
Platz 3
Performance 1M: +10,67 %
Tesla
Tagesperformance: +6,77 %
Platz 4
Performance 1M: +8,74 %
Micron Technology
Tagesperformance: +4,51 %
Platz 5
Performance 1M: +20,66 %
Oracle
Tagesperformance: -4,43 %
Platz 6
Performance 1M: +20,18 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: -4,27 %
Platz 7
Performance 1M: +21,30 %
Teradyne
Tagesperformance: -4,05 %
Platz 8
Performance 1M: +9,62 %
Palantir
Tagesperformance: +4,04 %
Platz 9
Performance 1M: -10,59 %
NRG Energy
Tagesperformance: +3,97 %
Platz 10
Performance 1M: +2,65 %
Charles River Laboratories International
Tagesperformance: -3,90 %
Platz 11
Performance 1M: +6,26 %
Estee Lauder Companies Registered (A)
Tagesperformance: -3,76 %
Platz 12
Performance 1M: -3,65 %
Pfizer
Tagesperformance: -3,71 %
Platz 13
Performance 1M: +0,12 %
Lennox International
Tagesperformance: -3,66 %
Platz 14
Performance 1M: -3,46 %
F5
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 15
Performance 1M: +4,24 %
Caesars Entertainment
Tagesperformance: -3,55 %
Platz 16
Performance 1M: +7,15 %
Hologic
Tagesperformance: -3,52 %
Platz 17
Performance 1M: -3,40 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: -3,43 %
Platz 18
Performance 1M: +15,13 %
Adobe
Tagesperformance: -3,39 %
Platz 19
Performance 1M: +7,35 %
Incyte
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 20
Performance 1M: +7,77 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 21
Performance 1M: +20,83 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: -3,10 %
Platz 22
Performance 1M: -11,95 %
Bio-Techne
Tagesperformance: -3,10 %
Platz 23
Performance 1M: +5,09 %
Synopsys
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 24
Performance 1M: -28,74 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 25
Performance 1M: +3,49 %
Vistra
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 26
Performance 1M: +1,50 %
Western Digital
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 27
Performance 1M: +27,73 %
Gartner
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 28
Performance 1M: +5,39 %
