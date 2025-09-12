    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Bayer Aktie leidet unter Verkäufen - 12.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Bayer Aktie bisher Verluste von -2,57 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

    Bayer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Bayer Aktie. Mit einer Performance von -2,57 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Bayer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,70 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +0,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,95 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Bayer +49,48 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

    Bayer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,89 %
    1 Monat +11,95 %
    3 Monate +3,70 %
    1 Jahr +5,97 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bayer Aktie, insbesondere um technische und fundamentale Aspekte der Kursentwicklung. Nutzer erkennen potenzielle Chancen im Chart, warnen jedoch vor Widerständen und möglichen Rücksetzern. Während einige optimistisch sind und an die langfristige Erholung glauben, äußern andere Bedenken hinsichtlich der Volatilität und Unsicherheiten im Markt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

    Zur Bayer Diskussion

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,61 Mrd.EUR wert.

    Internationale Börsen im Minus: TecDAX und Dow Jones führen Verluste an


    An den internationalen Börsen dominieren heute leichte Verluste, während einige Unternehmen dennoch positive Akzente setzen. Besonders der TecDAX und der Dow Jones zeigen Schwächen.

    Bayer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bayer

    -2,57 %
    +0,89 %
    +11,95 %
    +3,70 %
    +5,97 %
    -45,71 %
    -48,38 %
    -75,97 %
    +96,86 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001



    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
