US-Börsen uneinheitlich - US-Verbraucherstimmung sinkt stark

Danke für die Blumen, Bödel. Da ich eine breite Streuung hab, geht mein Depot eigentlich mit dem breiten Markt mit. Ich war in keinem Jahr der Beste, aber auch nie der Schlechteste von der Peformance. Wegen der viele Einzahlungen - mittlerweile auch Auszahlungen - kann ich keine haargenaue Jahresperformance berechnen. Aber vor paar Jahren hatte mir ein Mitstreiter (ich glaub es war Felix80) mal ca. 11% p.A. ausgerechnet. Ist seitdem nicht schlechter gelaufen, also dürfte ich irgendwo bei 10-11% p.A. seit Start liegen. Was immer noch über meinem Ziel von 7-8% liegt.





Zur Anzahl der Aktien: höre ja immer dass man maximal 10-20 Positionen haben sollte. Bei mir sind es ja mittlerweile über 150 und ich hab kein Problem damit. Mindestens 100 davon sind schon seit Ewigkeiten im NBIM-II und ich sehe überhaupt keinen Bedarf, jede Woche eine Fundamentalanalyse zu Pepsi zu machen oder jeden 3. Tag einen Chart von Novo Nordisk zu untersuchen. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif Bei einem wirklichen Langfristansatz muss man nur einmal die richtige Firma finden und dann einfach Füsse stillhalten. Übrigens - wenn ich mein komplettes Geld in einen ETF investiere hab ich ja auch auf einen Schlag 500 oder gar über 1000 Firmen im Portfolio und kümmere mich nicht täglich um jede einzelne.





Ist aber alles eine Anschauungssache und da gibt es m.M. nach keine generell gültige Lösung. Jeder Anleger ist anders gestrickt und für mich sind diese um die 400 Einzelzahlungen Dividenden+Zinsen einfach das absolute Highlight meiner Altersvorsorge.









PS: übrigens, hätte ich mich auf nur 2-3 Handvoll Werte konzentriert wären bestimmt nicht solche positive Überraschungen wie Shelly oder Merko oder Mytinileos im Depot gelandet, sondern ich wäre bestimmt noch immer bei KOMOCL & Co - was vielleicht auch nicht die bessere Entscheidung gewesen wäre.