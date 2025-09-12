Wirtschaft
US-Börsen uneinheitlich - US-Verbraucherstimmung sinkt stark
Foto: Wallstreet, via dts Nachrichtenagentur
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben sich am Freitag uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 45.834 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.584 Punkten wenige Punkte im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.092 Punkten 0,4 Prozent im Plus.
Die US-Verbraucherstimmung hat sich Anfang September unerwartet stark verschlechtert. Das geht aus einer Umfrage der University of Michigan hervor. Besonders deutlich war die Abschwächung der wirtschaftlichen Aussichten bei den Verbrauchern mit niedrigem und mittlerem Einkommen ausgeprägt. Die Inflationserwartungen für das kommende Jahr blieben unverändert gegenüber August bei 4,8 Prozent.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend kaum verändert: Ein Euro kostete 1,1735 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8522 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 3.644 US-Dollar gezahlt (+0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 99,84 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 66,83 US-Dollar, das waren 46 Cent oder 0,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
SteffensOnline schrieb heute 14:14
mitdiskutieren »
Dazu habe ich noch einenn Tipp: Wenn auf der Rückseite als Hersteller die Chemolux Germany GmbH (bis 03/2007 Henkel-Tochter) oder der Name McBride steht, dann sind das Töchter der McBride plc und die ist börsennotiert Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif Die stellen "Private-Label" Haushaltsplege, Körperpflege, Waschmittel für Aldi, Lidl, Norma, Rewe usw. her. McBride SAS (Frankreich) stellt z. B. Rasierschaum für Lidl her. Das K Classic Spülmittel (Kaufland) kommt auch von McBride.
Das gleiche gilt für die Dr. Miele Cosmed GmbH (Aldi Lacura Body Cremedusche Milch & Honig), die gehört zur poln. Dr. Miele Cosmed Group S.A. und die ist ebenfalls börsennotiert Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
Timburg schrieb 07.09.25, 08:42
mitdiskutieren »
Danke für die Blumen, Bödel. Da ich eine breite Streuung hab, geht mein Depot eigentlich mit dem breiten Markt mit. Ich war in keinem Jahr der Beste, aber auch nie der Schlechteste von der Peformance. Wegen der viele Einzahlungen - mittlerweile auch Auszahlungen - kann ich keine haargenaue Jahresperformance berechnen. Aber vor paar Jahren hatte mir ein Mitstreiter (ich glaub es war Felix80) mal ca. 11% p.A. ausgerechnet. Ist seitdem nicht schlechter gelaufen, also dürfte ich irgendwo bei 10-11% p.A. seit Start liegen. Was immer noch über meinem Ziel von 7-8% liegt.
Zur Anzahl der Aktien: höre ja immer dass man maximal 10-20 Positionen haben sollte. Bei mir sind es ja mittlerweile über 150 und ich hab kein Problem damit. Mindestens 100 davon sind schon seit Ewigkeiten im NBIM-II und ich sehe überhaupt keinen Bedarf, jede Woche eine Fundamentalanalyse zu Pepsi zu machen oder jeden 3. Tag einen Chart von Novo Nordisk zu untersuchen. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif Bei einem wirklichen Langfristansatz muss man nur einmal die richtige Firma finden und dann einfach Füsse stillhalten. Übrigens - wenn ich mein komplettes Geld in einen ETF investiere hab ich ja auch auf einen Schlag 500 oder gar über 1000 Firmen im Portfolio und kümmere mich nicht täglich um jede einzelne.
Ist aber alles eine Anschauungssache und da gibt es m.M. nach keine generell gültige Lösung. Jeder Anleger ist anders gestrickt und für mich sind diese um die 400 Einzelzahlungen Dividenden+Zinsen einfach das absolute Highlight meiner Altersvorsorge.
PS: übrigens, hätte ich mich auf nur 2-3 Handvoll Werte konzentriert wären bestimmt nicht solche positive Überraschungen wie Shelly oder Merko oder Mytinileos im Depot gelandet, sondern ich wäre bestimmt noch immer bei KOMOCL & Co - was vielleicht auch nicht die bessere Entscheidung gewesen wäre.
na_bravo schrieb 06.09.25, 11:24
mitdiskutieren »
Hallo Timburg,
ich finde den grundsätzlich gelassenen Charakter Deines Threads gut, und deshalb verfolge ich ihn auch schon recht lange. Als Privatanleger hat man aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten ein "Alpha" gegenüber Fonds und professionellen Anlegern zu erreichen:
(1) Einen Langfristansatz, bei dem man die diversen Kurstäler durchtaucht und über mehrere Zyklen einen Vorteil gegenüber den Profis hat, die jedes Quartal ihre Erfolge vorweisen müssen.
(2) Einen aktionistischen Ansatz mit intensiver Beschäftigung auf Basis von Einzeltiteln, um dann die verborgenen Perlen zu finden, auf welche de breite Masse noch nicht gestoßen ist.
Ansatz (2) hat den Nachteil, dass hier viel Zeit investiert werden muss, die dann bezüglich Freizeit/Familie oder im Brotberuf abgeht. In meinem Fall ist ein Großteil der Depotsubstanz über den Brotberuf entstanden, da blieb nicht allzu viel Zeit für intensives Studium der Börse. Ich setze also auf (1), und da ist die Lektüre dieses Threads immer eine hilfreiche und angenehme Abwechslung.
LG
na_bravo