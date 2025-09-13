Onco-Innovations übernimmt Vorsitz des Colorectal Cancer Canada Precision Oncology Forum und gestaltet die Zukunft der Krebstherapie mit

Vancouver, Kanada – 12. September 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ)(OTCQB: ONNVF) („Onco“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Inka Health Corp. („Inka Health“ oder „Inka“) den Vorsitz der vierten Gesprächsrunde der Colorectal Cancer Canada‘s (CRC) Catalysts: Innovating for Tomorrow Series, einer virtuellen Veranstaltung, die diesen Herbst stattfinden wird und sich auf Dateninnovation und digitales Vertrauen in die Onkologie konzentriert, übernehmen und diese leiten wird. Diese Rolle spiegelt das wachsende Engagement von Onco-Innovations wider, nationale Diskussionen zu Themen zu lenken, die für die Entwicklung der Krebsbehandlung sowohl für Patienten als auch für Gesundheitssysteme zunehmend von zentraler Bedeutung sind.

Onco-Innovations wird im Rahmen dieser Gesprächsrunde zu Diskussionen über die Integration künstlicher Intelligenz, sicheren Datenaustausch und digitales Vertrauen in der Onkologie beitragen. In der Diskussionsrunde wird auch ausgelotet, wie neue Datenquellen, einschließlich Patientenunterstützungsprogramme und synthetische Datensätze, genutzt werden können, um die Präzisionsmedizin weltweit zu fördern. Diese Themen gewinnen zunehmend an Bedeutung, da Gesundheitssysteme nach praktischen Möglichkeiten suchen, neue Technologien zu nutzen und gleichzeitig das Vertrauen der Patienten zu wahren und messbare Verbesserungen in der Krebsbehandlung zu gewährleisten.

Den Vorsitz der Diskussionsrunde übernimmt Dr. Paul Arora, Mitbegründer von Inka Health. Als Fachreferenten fungieren Dr. Steve Jones, Senior Scientific Advisor bei Onco-Innovations und Direktor am Genome Sciences Centre von BC Cancer, Dr. Winson Cheung, ordentlicher Professor für Medizin und Onkologie an der University of Calgary und Berater bei Onco-Innovations, sowie Alind Gupta, Mitbegründer von Inka Health. Ihre Teilnahme spiegelt das hohe Niveau der Führungskräfte wider, die diese Initiative vorantreiben, wobei hochkarätige Experten und Interessenvertreter aus dem gesamten Onkologie-Ökosystem zusammenkommen. Dieses Engagement stärkt die Fähigkeit von Onco-Innovations, technologisches Fachwissen in sinnvolle Partnerschaften, politischen Einfluss und Marktchancen im schnell wachsenden Bereich der KI-gestützten Gesundheitsversorgung umzusetzen.