Hollyland WeConnect 2025 schließt mit einer Feier für globale Kreativität und kulturellen Austausch ab

SHENZHEN, China, 13. September 2025 /PRNewswire/ -- Nach fast zweimonatigen Aktivitäten endete die Kampagne WeConnect 2025 von Hollyland am 12. September, dem „Hollyland Brand Day" und markierte das Ende einer globalen Reise, die eine Brücke zwischen Technologie, Kultur sowie Kreativität schlug. Durch eine Kombination aus Offline-Erlebnissen und digitalen Initiativen griff die Kampagne das Konzept der VERBINDUNG auf und durchbrach geografische sowie kulturelle Grenzen, um zu interkultureller Erkundung und kreativem Austausch anzuregen.

Im Mittelpunkt der Initiative stand die „WeConnect 2025 China Tour", die mehr als 30 globale Filmschaffende, darunter Landon Bytheway von der Online-Filmschule FTF (Full Time Filmmaker), den Schöpfer digitaler Inhalte Jairo Eslava (@yolerolero) sowie den indonesischen Schauspieler und YouTuber Chandra Liow, auf eine fünftägige Reise durch Shenzhen und Chongqing mitnahm.

Die Reise wurde am 27. August in der Zentrale von Hollyland in Shenzhen eröffnet. Eisbrecher-Aktivitäten förderten schnelle Kontakte, gefolgt von praktischen Erfahrungen mit der fortschrittlichen Mikrofon-Lasergravur und der neu veröffentlichten „VenusLiv Air Live"-Streamingkamera. Ein persönliches Chat-Forum vertiefte die Diskussionen und gab den Ton für die gemeinsame Erkundung an.

In Chongqing verlagerte sich der Schwerpunkt der Reise auf das Eintauchen in die Kultur. Von einem lebhaften Hotpot-Abend und Dialekt-Spielen über die Maskenwechsel-Vorführung der Sichuan-Oper bis hin zur Langschnauzen-Teekannen-Vorführung im Jiaotong-Teahouse erlebten die Kreativen die lebendigen Traditionen der Stadt. Besuche des schwimmenden Waldes in Raffles City und Skyline-Schaukeln boten eine beeindruckende Kulisse aus Stadt und Natur und inspirierten zu neuen Ansätzen des visuellen Geschichtenerzählens.

Am 30. August waren die Teilnehmenden zu Geschichtenerzählern geworden, die den Rhythmus von Chongqing durch ihre Objektive festhielten. Vom Zug am Bahnhof Liziba, der durch die Hochhäuser fährt, bis zur beleuchteten Nachtlandschaft von Hongyadong spiegelt jedes Bild die Energie sowie die Kontraste der Stadt wider. Der letzte Tag beinhaltete Porträtsitzungen in einem historischen Fotostudio sowie praktische Erfahrungen mit immateriellem Kulturerbe, wie z. B. Tuscheabreibungen und Palm-Moxibustion, die eine tiefere emotionale Verbindung mit der lokalen Kultur schaffen.