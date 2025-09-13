Mit der Eröffnung des ersten europäischen Ersatzteilvertriebszentrums von GAC wird ein neues Kapitel der lokalen Dienstleistungen aufgeschlagen
Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) - Am 5. September wurde das GAC European
Spare Parts Distribution Center in Rotterdam, Niederlande, offiziell eingeweiht.
Als zentraler Knotenpunkt der europäischen Logistikdrehscheibe von GAC folgt das
Zentrum der strategischen Leitlinie "In Europa, für Europa, in Europa
integrieren, Europa dienen, zu Europa beitragen". Dies ist ein wichtiger Schritt
in der Verbesserung des europäischen Kundendienstsystems von GAC und bedeutet
eine neue Phase in der Vertiefung der chinesischen Automarken auf dem
Überseemarkt, die die Lokalisierungsbemühungen vorantreibt.
Wei Haigang, Präsident von GAC INTERNATIONAL, erklärte, dass GAC seine lokale
Präsenz weiter ausbauen und ein effizientes und zuverlässiges Servicenetz in
Übersee aufbauen wird, um GAC bei der Umsetzung einer der "Drei
Schlüsselinitiativen" zu unterstützen: Herausragende Kundenerfahrungen zu
liefern.
Im Beisein aller Gäste wurden gleichzeitig das Band durchschnitten und die
Plakette enthüllt. Als das Schild für das "GAC European Spare Parts Distribution
Center" offiziell enthüllt wurde, fuhr der erste LKW, voll beladen mit
Autoteilen, langsam aus dem Lagerhaus und verkörperte die Verpflichtung zu
"effizientem Service" und hob die Atmosphäre der Veranstaltung. Am Ende der
Zeremonie versammelten sich die Gäste und das GAC-Team zu einem Gruppenfoto, um
diesen Moment der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit festzuhalten.
Die Eröffnung des ersten Teilevertriebszentrums in Europa ist nicht das Ende,
sondern der Anfang. Das Zentrum wird ein Servicenetz aufbauen, das den
europäischen Festlandmarkt abdeckt. Mit einem transparenten Bestandsmanagement,
schnellen Liefermechanismen und visuellen Logistik-Dashboards hilft es den
Händlern, schnell auf Ersatzteile zuzugreifen und den Druck auf die
Lagerbestände zu verringern. Gleichzeitig bietet es den europäischen Kunden eine
effiziente und beruhigende Erfahrung im Kundendienst. In Zukunft wird GAC sein
Netzwerk weiter ausbauen, indem es in weiteren Ländern lokale Lagerhäuser
einrichtet, um die Servicepunkte näher an den Markt zu bringen und so die Reise-
und Fahrzeugbedürfnisse der Verbraucher in den verschiedenen Regionen genau zu
erfüllen. Gleichzeitig wird GAC seine europäische Lieferkette und sein
Servicesystem weiter optimieren und einen hochwertigen Service als Brücke
nutzen, um den Bekanntheitsgrad der Marke und das Vertrauen der Kunden
kontinuierlich zu steigern und ein neues Kapitel für die Entwicklung
chinesischer Marken auf dem europäischen Automobilmarkt zu schreiben. Darüber
hinaus werden lokalisierte Service-Upgrades als Bindeglied dienen, um die tiefe
Integration und gemeinsame Entwicklung der chinesischen und europäischen
Automobilindustrie zu fördern.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2772003/image.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/mit-der-eroffnun
g-des-ersten-europaischen-ersatzteilvertriebszentrums-von-gac-wird-ein-neues-kap
itel-der-lokalen-dienstleistungen-aufgeschlagen-302555560.html
Pressekontakt:
Katya Sun,
sunzhiya@flagence.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177163/6116836
OTS: GAC
