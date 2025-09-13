    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mit der Eröffnung des ersten europäischen Ersatzteilvertriebszentrums von GAC wird ein neues Kapitel der lokalen Dienstleistungen aufgeschlagen

    Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) - Am 5. September wurde das GAC European
    Spare Parts Distribution Center in Rotterdam, Niederlande, offiziell eingeweiht.
    Als zentraler Knotenpunkt der europäischen Logistikdrehscheibe von GAC folgt das
    Zentrum der strategischen Leitlinie "In Europa, für Europa, in Europa
    integrieren, Europa dienen, zu Europa beitragen". Dies ist ein wichtiger Schritt
    in der Verbesserung des europäischen Kundendienstsystems von GAC und bedeutet
    eine neue Phase in der Vertiefung der chinesischen Automarken auf dem
    Überseemarkt, die die Lokalisierungsbemühungen vorantreibt.

    Wei Haigang, Präsident von GAC INTERNATIONAL, erklärte, dass GAC seine lokale
    Präsenz weiter ausbauen und ein effizientes und zuverlässiges Servicenetz in
    Übersee aufbauen wird, um GAC bei der Umsetzung einer der "Drei
    Schlüsselinitiativen" zu unterstützen: Herausragende Kundenerfahrungen zu
    liefern.

    Im Beisein aller Gäste wurden gleichzeitig das Band durchschnitten und die
    Plakette enthüllt. Als das Schild für das "GAC European Spare Parts Distribution
    Center" offiziell enthüllt wurde, fuhr der erste LKW, voll beladen mit
    Autoteilen, langsam aus dem Lagerhaus und verkörperte die Verpflichtung zu
    "effizientem Service" und hob die Atmosphäre der Veranstaltung. Am Ende der
    Zeremonie versammelten sich die Gäste und das GAC-Team zu einem Gruppenfoto, um
    diesen Moment der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit festzuhalten.

    Die Eröffnung des ersten Teilevertriebszentrums in Europa ist nicht das Ende,
    sondern der Anfang. Das Zentrum wird ein Servicenetz aufbauen, das den
    europäischen Festlandmarkt abdeckt. Mit einem transparenten Bestandsmanagement,
    schnellen Liefermechanismen und visuellen Logistik-Dashboards hilft es den
    Händlern, schnell auf Ersatzteile zuzugreifen und den Druck auf die
    Lagerbestände zu verringern. Gleichzeitig bietet es den europäischen Kunden eine
    effiziente und beruhigende Erfahrung im Kundendienst. In Zukunft wird GAC sein
    Netzwerk weiter ausbauen, indem es in weiteren Ländern lokale Lagerhäuser
    einrichtet, um die Servicepunkte näher an den Markt zu bringen und so die Reise-
    und Fahrzeugbedürfnisse der Verbraucher in den verschiedenen Regionen genau zu
    erfüllen. Gleichzeitig wird GAC seine europäische Lieferkette und sein
    Servicesystem weiter optimieren und einen hochwertigen Service als Brücke
    nutzen, um den Bekanntheitsgrad der Marke und das Vertrauen der Kunden
    kontinuierlich zu steigern und ein neues Kapitel für die Entwicklung
    chinesischer Marken auf dem europäischen Automobilmarkt zu schreiben. Darüber
    hinaus werden lokalisierte Service-Upgrades als Bindeglied dienen, um die tiefe
    Integration und gemeinsame Entwicklung der chinesischen und europäischen
    Automobilindustrie zu fördern.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2772003/image.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/mit-der-eroffnun
    g-des-ersten-europaischen-ersatzteilvertriebszentrums-von-gac-wird-ein-neues-kap
    itel-der-lokalen-dienstleistungen-aufgeschlagen-302555560.html

    Pressekontakt:

    Katya Sun,
    sunzhiya@flagence.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177163/6116836
    OTS: GAC




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Mit der Eröffnung des ersten europäischen Ersatzteilvertriebszentrums von GAC wird ein neues Kapitel der lokalen Dienstleistungen aufgeschlagen Am 5. September wurde das GAC European Spare Parts Distribution Center in Rotterdam, Niederlande, offiziell eingeweiht. Als zentraler Knotenpunkt der europäischen Logistikdrehscheibe von GAC folgt das Zentrum der strategischen Leitlinie "In Europa, …