Mit der Eröffnung des ersten europäischen Ersatzteilvertriebszentrums von GAC wird ein neues Kapitel der lokalen Dienstleistungen aufgeschlagen

Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) - Am 5. September wurde das GAC European

Spare Parts Distribution Center in Rotterdam, Niederlande, offiziell eingeweiht.

Als zentraler Knotenpunkt der europäischen Logistikdrehscheibe von GAC folgt das

Zentrum der strategischen Leitlinie "In Europa, für Europa, in Europa

integrieren, Europa dienen, zu Europa beitragen". Dies ist ein wichtiger Schritt

in der Verbesserung des europäischen Kundendienstsystems von GAC und bedeutet

eine neue Phase in der Vertiefung der chinesischen Automarken auf dem

Überseemarkt, die die Lokalisierungsbemühungen vorantreibt.



Wei Haigang, Präsident von GAC INTERNATIONAL, erklärte, dass GAC seine lokale

Präsenz weiter ausbauen und ein effizientes und zuverlässiges Servicenetz in

Übersee aufbauen wird, um GAC bei der Umsetzung einer der "Drei

Schlüsselinitiativen" zu unterstützen: Herausragende Kundenerfahrungen zu

liefern.





Im Beisein aller Gäste wurden gleichzeitig das Band durchschnitten und die

Plakette enthüllt. Als das Schild für das "GAC European Spare Parts Distribution

Center" offiziell enthüllt wurde, fuhr der erste LKW, voll beladen mit

Autoteilen, langsam aus dem Lagerhaus und verkörperte die Verpflichtung zu

"effizientem Service" und hob die Atmosphäre der Veranstaltung. Am Ende der

Zeremonie versammelten sich die Gäste und das GAC-Team zu einem Gruppenfoto, um

diesen Moment der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit festzuhalten.



Die Eröffnung des ersten Teilevertriebszentrums in Europa ist nicht das Ende,

sondern der Anfang. Das Zentrum wird ein Servicenetz aufbauen, das den

europäischen Festlandmarkt abdeckt. Mit einem transparenten Bestandsmanagement,

schnellen Liefermechanismen und visuellen Logistik-Dashboards hilft es den

Händlern, schnell auf Ersatzteile zuzugreifen und den Druck auf die

Lagerbestände zu verringern. Gleichzeitig bietet es den europäischen Kunden eine

effiziente und beruhigende Erfahrung im Kundendienst. In Zukunft wird GAC sein

Netzwerk weiter ausbauen, indem es in weiteren Ländern lokale Lagerhäuser

einrichtet, um die Servicepunkte näher an den Markt zu bringen und so die Reise-

und Fahrzeugbedürfnisse der Verbraucher in den verschiedenen Regionen genau zu

erfüllen. Gleichzeitig wird GAC seine europäische Lieferkette und sein

Servicesystem weiter optimieren und einen hochwertigen Service als Brücke

nutzen, um den Bekanntheitsgrad der Marke und das Vertrauen der Kunden

kontinuierlich zu steigern und ein neues Kapitel für die Entwicklung

chinesischer Marken auf dem europäischen Automobilmarkt zu schreiben. Darüber

hinaus werden lokalisierte Service-Upgrades als Bindeglied dienen, um die tiefe

Integration und gemeinsame Entwicklung der chinesischen und europäischen

Automobilindustrie zu fördern.



