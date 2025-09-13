Sunwoda stellt 684-Ah- und 588-Ah-Energiespeicherzellen auf der RE+25 weltweit vor und ermöglicht vielfältige Anwendungen
Las Vegas (ots/PRNewswire) - Auf der RE+25 hat Sunwoda (Aktiencode: 300207), ein
globaler Anbieter von Energiespeicherlösungen für alle Szenarien, zwei neue,
hochinnovative Energiespeicherzellen mit hoher Kapazität vorgestellt: die
Modelle 684 Ah und 588 Ah. Diese Vorzeige-Innovationen stärken die Position von
Sunwoda als führendes Unternehmen für fortschrittliche Batterietechnologien, die
auf die sich entwickelnden Anforderungen des globalen Energiespeichermarktes
zugeschnitten sind.
Einführung der Sunwoda-684-Ah- und 588-Ah-Zellen auf der RE+25
"Die Markteinführung der 684-Ah- und 588-Ah-Energiespeicherzellen stellt einen
bedeutenden Meilenstein in Sunwodas kontinuierlichen Innovations- und
Weiterentwicklungsbestrebungen im Bereich von Energiespeichertechnologien mit
großer Kapazität dar", sagte Dr. Sam Chen, Geschäftsführer der BESS BU bei
Sunwoda. "Das Unternehmen ist bestrebt, ein ausgereiftes und zuverlässiges
Produktportfolio aufzubauen, das verschiedene Anwendungsszenarien abdeckt und
unseren Kunden einen höheren Lebenszykluswert sowie eine bessere
Investitionsrendite bietet."
Die mit fortschrittlicher Stacking-Technologie entwickelte 684-Ah-Zelle erreicht
eine Energiedichte von über 440 Wh/L und umfasst eine thermisch-elektrische
Trennung mit einer dreidimensionalen Wärmeableitungsstruktur, um einen sicheren
und stabilen Betrieb zu gewährleisten. Sie ist auf eine Lebensdauer von über 20
Jahren ausgelegt und lässt sich flexibel mit 10-Fuß-, 20-Fuß- und
30-Fuß-Containern kombinieren. Das hochdichte Design reduziert den
Containerverbrauch um 27 %, verkürzt die Montagezeit, senkt die Kosten und
reduziert die Levelized Cost of Energy (LCOE) um 8 %, was die
Einsatzgeschwindigkeit und die Gesamtwirtschaftlichkeit verbessert. Das Produkt
soll im 4. Quartal 2025 in die Massenproduktion gehen, um die Marktnachfrage zu
decken.
Die 588-Ah-Zelle verwendet eine bewährte Wicklungstechnologie, die durch eine
Innovation mit geringem Lithiumverlust ergänzt wurde. Sie verlängert die
Zyklenlebensdauer auf 10.000 Zyklen bei 70 % SOH und ermöglicht einen
zuverlässigen Betrieb von mehr als 20 Jahren. Mit einer Energieeffizienz von
96,5 %, fortschrittlicher Elektrolytsicherheit und einem Design mit gerichteter
Entlüftung gewährleistet sie langfristige Stabilität und Kosteneffizienz.
Als einer der weltweit führenden Anbieter von integrierten neuen
Energietechnologien war Sunwoda im ersten Halbjahr 2025 unter den zehn größten
Anbietern von Energiespeicherzellen und wurde von BloombergNEF als
Tier-1-Hersteller von Energiespeichern anerkannt. Das Unternehmen baut seine
internationale Fertigungspräsenz mit Produktionsstätten in China, Thailand,
Ungarn und anderen Ländern weiter aus und gewährleistet so eine lokalisierte,
effiziente und zuverlässige Unterstützung der Lieferkette für die Märkte
weltweit.
Mit den neuen 684-Ah- und 588-Ah-Zellen wird Sunwoda sein Engagement für die
Entwicklung von Energiespeicherlösungen mit großer Kapazität weiter verstärken
und den Übergang zu einer nachhaltigeren Energiezukunft unterstützen.
Informationen zu Sunwoda
Sunwoda Electronic Co., Ltd. wurde 1997 gegründet, 2011 an der Börse in Shenzhen
(Aktiencode: 300207) gelistet und hat 2022 erfolgreich GDRs an der Schweizer
Börse platziert. Damit ist das Unternehmen heute ein führender Anbieter im
globalen Lithium-Ionen-Batteriemarkt.
Durch fast drei Jahrzehnte Engagement und Innovation hat Sunwoda nicht nur seine
Führungsposition in der Lithium-Ionen-Batterietechnologie mit branchenführenden
Lösungen gefestigt, sondern auch einen beeindruckenden geschäftlichen Erfolg
erzielt. Das Unternehmen hat sich zu einem Hidden Champion im Bereich der
3C-Batterien entwickelt und sich einen Platz unter den globalen Top 10 bei der
Installation von Leistungsbatterien, dem Versand von Energiespeicherzellen und
dem Versand von Energiespeichersystemen gesichert. Außerdem wurde es von
Bloomberg als Tier-1-Hersteller von Energiespeichersystemen eingestuft.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.sunwodaenergy.com/
Medienkontakt:
Zeng Edward, zengqinghua@sunwoda.com
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2769862/2.jpg
View original
content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sunwoda-stellt-684-ah--und-588-
ah-energiespeicherzellen-auf-der-re25-weltweit-vor-und-ermoglicht-vielfaltige-an
wendungen-302555616.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180945/6116843
OTS: Sunwoda
