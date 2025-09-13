Sunwoda stellt 684-Ah- und 588-Ah-Energiespeicherzellen auf der RE+25 weltweit vor und ermöglicht vielfältige Anwendungen

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Auf der RE+25 hat Sunwoda (Aktiencode: 300207), ein

globaler Anbieter von Energiespeicherlösungen für alle Szenarien, zwei neue,

hochinnovative Energiespeicherzellen mit hoher Kapazität vorgestellt: die

Modelle 684 Ah und 588 Ah. Diese Vorzeige-Innovationen stärken die Position von

Sunwoda als führendes Unternehmen für fortschrittliche Batterietechnologien, die

auf die sich entwickelnden Anforderungen des globalen Energiespeichermarktes

zugeschnitten sind.



Einführung der Sunwoda-684-Ah- und 588-Ah-Zellen auf der RE+25





"Die Markteinführung der 684-Ah- und 588-Ah-Energiespeicherzellen stellt einen

bedeutenden Meilenstein in Sunwodas kontinuierlichen Innovations- und

Weiterentwicklungsbestrebungen im Bereich von Energiespeichertechnologien mit

großer Kapazität dar", sagte Dr. Sam Chen, Geschäftsführer der BESS BU bei

Sunwoda. "Das Unternehmen ist bestrebt, ein ausgereiftes und zuverlässiges

Produktportfolio aufzubauen, das verschiedene Anwendungsszenarien abdeckt und

unseren Kunden einen höheren Lebenszykluswert sowie eine bessere

Investitionsrendite bietet."



Die mit fortschrittlicher Stacking-Technologie entwickelte 684-Ah-Zelle erreicht

eine Energiedichte von über 440 Wh/L und umfasst eine thermisch-elektrische

Trennung mit einer dreidimensionalen Wärmeableitungsstruktur, um einen sicheren

und stabilen Betrieb zu gewährleisten. Sie ist auf eine Lebensdauer von über 20

Jahren ausgelegt und lässt sich flexibel mit 10-Fuß-, 20-Fuß- und

30-Fuß-Containern kombinieren. Das hochdichte Design reduziert den

Containerverbrauch um 27 %, verkürzt die Montagezeit, senkt die Kosten und

reduziert die Levelized Cost of Energy (LCOE) um 8 %, was die

Einsatzgeschwindigkeit und die Gesamtwirtschaftlichkeit verbessert. Das Produkt

soll im 4. Quartal 2025 in die Massenproduktion gehen, um die Marktnachfrage zu

decken.



Die 588-Ah-Zelle verwendet eine bewährte Wicklungstechnologie, die durch eine

Innovation mit geringem Lithiumverlust ergänzt wurde. Sie verlängert die

Zyklenlebensdauer auf 10.000 Zyklen bei 70 % SOH und ermöglicht einen

zuverlässigen Betrieb von mehr als 20 Jahren. Mit einer Energieeffizienz von

96,5 %, fortschrittlicher Elektrolytsicherheit und einem Design mit gerichteter

Entlüftung gewährleistet sie langfristige Stabilität und Kosteneffizienz.



Als einer der weltweit führenden Anbieter von integrierten neuen

Energietechnologien war Sunwoda im ersten Halbjahr 2025 unter den zehn größten

Anbietern von Energiespeicherzellen und wurde von BloombergNEF als

Tier-1-Hersteller von Energiespeichern anerkannt. Das Unternehmen baut seine

internationale Fertigungspräsenz mit Produktionsstätten in China, Thailand,

Ungarn und anderen Ländern weiter aus und gewährleistet so eine lokalisierte,

effiziente und zuverlässige Unterstützung der Lieferkette für die Märkte

weltweit.



Mit den neuen 684-Ah- und 588-Ah-Zellen wird Sunwoda sein Engagement für die

Entwicklung von Energiespeicherlösungen mit großer Kapazität weiter verstärken

und den Übergang zu einer nachhaltigeren Energiezukunft unterstützen.



Informationen zu Sunwoda



Sunwoda Electronic Co., Ltd. wurde 1997 gegründet, 2011 an der Börse in Shenzhen

(Aktiencode: 300207) gelistet und hat 2022 erfolgreich GDRs an der Schweizer

Börse platziert. Damit ist das Unternehmen heute ein führender Anbieter im

globalen Lithium-Ionen-Batteriemarkt.



Durch fast drei Jahrzehnte Engagement und Innovation hat Sunwoda nicht nur seine

Führungsposition in der Lithium-Ionen-Batterietechnologie mit branchenführenden

Lösungen gefestigt, sondern auch einen beeindruckenden geschäftlichen Erfolg

erzielt. Das Unternehmen hat sich zu einem Hidden Champion im Bereich der

3C-Batterien entwickelt und sich einen Platz unter den globalen Top 10 bei der

Installation von Leistungsbatterien, dem Versand von Energiespeicherzellen und

dem Versand von Energiespeichersystemen gesichert. Außerdem wurde es von

Bloomberg als Tier-1-Hersteller von Energiespeichersystemen eingestuft.



Weitere Informationen finden Sie unter https://www.sunwodaenergy.com/



Medienkontakt:



Zeng Edward, zengqinghua@sunwoda.com

