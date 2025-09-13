    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Sunwoda stellt 684-Ah- und 588-Ah-Energiespeicherzellen auf der RE+25 weltweit vor und ermöglicht vielfältige Anwendungen

    Las Vegas (ots/PRNewswire) - Auf der RE+25 hat Sunwoda (Aktiencode: 300207), ein
    globaler Anbieter von Energiespeicherlösungen für alle Szenarien, zwei neue,
    hochinnovative Energiespeicherzellen mit hoher Kapazität vorgestellt: die
    Modelle 684 Ah und 588 Ah. Diese Vorzeige-Innovationen stärken die Position von
    Sunwoda als führendes Unternehmen für fortschrittliche Batterietechnologien, die
    auf die sich entwickelnden Anforderungen des globalen Energiespeichermarktes
    zugeschnitten sind.

    Einführung der Sunwoda-684-Ah- und 588-Ah-Zellen auf der RE+25

    "Die Markteinführung der 684-Ah- und 588-Ah-Energiespeicherzellen stellt einen
    bedeutenden Meilenstein in Sunwodas kontinuierlichen Innovations- und
    Weiterentwicklungsbestrebungen im Bereich von Energiespeichertechnologien mit
    großer Kapazität dar", sagte Dr. Sam Chen, Geschäftsführer der BESS BU bei
    Sunwoda. "Das Unternehmen ist bestrebt, ein ausgereiftes und zuverlässiges
    Produktportfolio aufzubauen, das verschiedene Anwendungsszenarien abdeckt und
    unseren Kunden einen höheren Lebenszykluswert sowie eine bessere
    Investitionsrendite bietet."

    Die mit fortschrittlicher Stacking-Technologie entwickelte 684-Ah-Zelle erreicht
    eine Energiedichte von über 440 Wh/L und umfasst eine thermisch-elektrische
    Trennung mit einer dreidimensionalen Wärmeableitungsstruktur, um einen sicheren
    und stabilen Betrieb zu gewährleisten. Sie ist auf eine Lebensdauer von über 20
    Jahren ausgelegt und lässt sich flexibel mit 10-Fuß-, 20-Fuß- und
    30-Fuß-Containern kombinieren. Das hochdichte Design reduziert den
    Containerverbrauch um 27 %, verkürzt die Montagezeit, senkt die Kosten und
    reduziert die Levelized Cost of Energy (LCOE) um 8 %, was die
    Einsatzgeschwindigkeit und die Gesamtwirtschaftlichkeit verbessert. Das Produkt
    soll im 4. Quartal 2025 in die Massenproduktion gehen, um die Marktnachfrage zu
    decken.

    Die 588-Ah-Zelle verwendet eine bewährte Wicklungstechnologie, die durch eine
    Innovation mit geringem Lithiumverlust ergänzt wurde. Sie verlängert die
    Zyklenlebensdauer auf 10.000 Zyklen bei 70 % SOH und ermöglicht einen
    zuverlässigen Betrieb von mehr als 20 Jahren. Mit einer Energieeffizienz von
    96,5 %, fortschrittlicher Elektrolytsicherheit und einem Design mit gerichteter
    Entlüftung gewährleistet sie langfristige Stabilität und Kosteneffizienz.

    Als einer der weltweit führenden Anbieter von integrierten neuen
    Energietechnologien war Sunwoda im ersten Halbjahr 2025 unter den zehn größten
    Anbietern von Energiespeicherzellen und wurde von BloombergNEF als
    Tier-1-Hersteller von Energiespeichern anerkannt. Das Unternehmen baut seine
    internationale Fertigungspräsenz mit Produktionsstätten in China, Thailand,
    Ungarn und anderen Ländern weiter aus und gewährleistet so eine lokalisierte,
    effiziente und zuverlässige Unterstützung der Lieferkette für die Märkte
    weltweit.

    Mit den neuen 684-Ah- und 588-Ah-Zellen wird Sunwoda sein Engagement für die
    Entwicklung von Energiespeicherlösungen mit großer Kapazität weiter verstärken
    und den Übergang zu einer nachhaltigeren Energiezukunft unterstützen.

    Informationen zu Sunwoda

    Sunwoda Electronic Co., Ltd. wurde 1997 gegründet, 2011 an der Börse in Shenzhen
    (Aktiencode: 300207) gelistet und hat 2022 erfolgreich GDRs an der Schweizer
    Börse platziert. Damit ist das Unternehmen heute ein führender Anbieter im
    globalen Lithium-Ionen-Batteriemarkt.

    Durch fast drei Jahrzehnte Engagement und Innovation hat Sunwoda nicht nur seine
    Führungsposition in der Lithium-Ionen-Batterietechnologie mit branchenführenden
    Lösungen gefestigt, sondern auch einen beeindruckenden geschäftlichen Erfolg
    erzielt. Das Unternehmen hat sich zu einem Hidden Champion im Bereich der
    3C-Batterien entwickelt und sich einen Platz unter den globalen Top 10 bei der
    Installation von Leistungsbatterien, dem Versand von Energiespeicherzellen und
    dem Versand von Energiespeichersystemen gesichert. Außerdem wurde es von
    Bloomberg als Tier-1-Hersteller von Energiespeichersystemen eingestuft.

    Weitere Informationen finden Sie unter https://www.sunwodaenergy.com/

    Medienkontakt:

    Zeng Edward, zengqinghua@sunwoda.com
    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2769862/2.jpg
    View original
    content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sunwoda-stellt-684-ah--und-588-
    ah-energiespeicherzellen-auf-der-re25-weltweit-vor-und-ermoglicht-vielfaltige-an
    wendungen-302555616.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180945/6116843
    OTS: Sunwoda




